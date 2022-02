Ce probleme au medicii de familie care vor să se implice în testarea COVID

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a reproşat oarecum că, în plin val Omicron al pandemiei cu noul coronavirus, medicii de familie nu sunt total implicaţi în campania de testare în masă a populaţiei. Aceştia susţin, însă, că aproape jumătate din totalul cabinetelor individuale au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru a face teste rapide gratuite pentru COVID-19 cu toate că din punct de vedere financiar această activitate nu este o afacere. În plus, sunt unele probleme cu introducerea datelor celor testaţi în platforma oficială Corona Forms, iar unele cabinete sunt astfel plasate încât nu pot fi utilizate la activităţi de testare.

„Din câte ştiu, majoritatea medicilor de familie doresc să se implice în acestă testare, dar o parte a lor nu o poate face efectiv din motive logistice. Este vorba de cei care îşi desfăşoară activitatea în vechile policlinici. Acolo avem cabinete cu diverse specialităţi, de la medicină de familie, la cardiologie sau neurologie. Păi, în aceste cazuri, nici nu prea poţi testa deoarece se pot prezenta numai persoanele care au simptome conform definiţiei de caz a INSP. Deci, pe acelaşi hol de doi-trei metri lăţime, ar trece şi un suspect COVID, dar şi bolnavi cu boli cronice de inimă sau suferinzi de astm. Foarte periculos. Ar deveni nişte bombe epidemiologice acele policlinici“, susţine Rodica Tănăsescu, vicepreşedinta Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Asociaţia Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov (AMFB).

„Nu este o afacere“

Medicul susţine că a încercat să facă unele demersuri pentru rezolvarea situaţiei, dar fără prea mare succes. „Policlinica noastră, de exemplu, are curte şi am solicitat un cort în care împreună cu colegii să ne testăm pacienţii, dar demersul a rămas fără ecou. Deci, am vrut să ne alăturăm campaniei cu toate că, trebuie spus, din punct de vedere financiar acest contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru a face pacienţilor teste rapide gratuite pentru COVID-19 nu este deloc o afacere. Casa plăteşte 50 de lei pe test, dar după ce scazi costul testului respectiv, al dezinfectanţilor şi după ce achiţi taxele la stat rămân vreo 18 lei pe test.

Bine ar fi fost dacă am fi utilizat aceste teste rapide anul trecut, pentru că tulpina Delta era mai bine detectată, dar, decât nimic, tot este ceva.

Rodica Tănăsescu vicepreşedinta Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Asociaţia Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov

Repet, testarea nu este o afacere, dar vrem să ne implicăm deoarece numai aşa ne putem bate cu pandemia. Bine ar fi fost dacă am fi utilizat aceste teste rapide anul trecut, pentru că tulpina Delta era mai bine detectată, dar, decât nimic, tot este ceva. Probabil, nu s-a dorit atunci, s-a preferat un număr teoretic mai mic de infectări. Oricum, dacă se rezolvă cum trebuie şi problemele cu introducerea datelor celor testaţi în Corona Forms, ar fi mult mai uşor pentru colegii înscrişi în campanie. Este vorba de greutatea cu care ajung la medici datele de logare în sistem şi de unele erori pe care acesta le dă uneori“, a mai precizat medicul Rodica Tănăsescu.

Sunt testate doar persoanele suspecte de infectare

Autorităţile au decis că medicii de familie care s-au implicat în campanie (4.130 de cabinete) pot testa şi persoane din afara listei de pacienţi înscrişi. Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, publicată şi actualizată periodic la adresa www.insp.gov.ro.

La fiecare pacient care are simptome, dar iese negativ se poate repeta testarea, dar la un interval de cel puţin 48 de ore. Pentru activitatea de testare realizată, pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 de lei/persoană şi cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecţie necesare testării. Decontarea se face de la data încheierii contractului cu casa de asigurări de sănătate sau, după caz, a actului adiţional la contractul încheiat pentru activitatea de vaccinare.

Unde se mai fac teste gratuite

Testarea gratuită se mai poate realiza – tot în baza definiţiei de caz stabilite de INSP – şi în 28 de spitale din Bucureşti, însă acestea funcţionează doar în weekend, când medicii de familie nu sunt disponibili. Totuşi, în acest caz apare o complicaţie deoarece aceste teste se pot realiza numai pacienţilor care s-au înscris în prealabil pe platforma direcţiilor de sănătate publică. În acelaşi timp există şi un avantaj. Concret, fiind vorba de teste RT-PCR, rezultatele acestora sunt aproape o certitudine.

În fine, 106 farmacii din 19 judeţe din ţară testează gratuit pentru COVID-19, cu teste rapide antigen puse la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii, iar 12 farmacii de pe această listă sunt în Bucureşti. Testele rapide antigen sunt puse la dispoziţia farmaciilor, gratuit, prin Direcţiile de Sănătate Publică, însă farmaciile pot percepe o taxă pentru prelucrarea testului, nu şi preţul testului în sine.