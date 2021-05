Arafat, despre prelungirea stării de alertă: „Starea de normalitatea ar însemna că nu mai poţi să iei măsuri de combatere”

Întrebat marţi seară, la Digi 24, de ce se nu a fost ridicată starea de alertă, în condiţiile în care se constată o scădere a cifrelor legate de pandemia de COVID-19, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a afirmat că „situaţia încă nu putem să spunem că este sub control”.





„Noi aplicăm acum nişte măsuri într-o stare care este o stare de alertă, care înseamnă că nu suntem într-o stare de normalitate. În secunda ridicării stării de alertă, înseamnă că suntem într-o stare de normalitate. În starea de normalitate nu mai poţi aplica anumite măsuri care le aplici sub stare de alertă sau stare de urgenţă. Deci noi, sub stare de urgenţă, am aplicat unele măsuri mai dure, au fost aproape un lockdown atunci, în perioada respectivă, dar care a durat scurt, după care, în starea de alertă, noi am aplicat măsuri care totuşi limitează anumite activităţi, limitează anumite drepturi permise prin Legea 55, dar care se iau, totuşi, în timpul unei stări de anomalie. Deci nu este o stare de normalitate. În secunda în care spunem că starea de alertă nu mai este, înseamnă că am intrat în starea de normalitate şi înseamnă că nu mai poţi să iei măsuri de combatere şi nu mai poţi să iei anumite măsuri, cum sunt incidenţele, sub 1,5, peste 1,5 şi aşa mai departe”, a declarat Raed Arafat.





Acesta a pledat din nou pentru vaccinare şi pentru respectarea în continuare a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.





Starea de alertă a fost prelungită, luni, cu 30 de zile.