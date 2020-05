Adrian Streinu Cercel: Acest nou val de oameni care intră în ţară aduce o cantitate de virus

"România a acţionat cu precauţie. A făcut lucruri foarte bune. Nu s-a jucat cu termenii. România nu şi-a permis să se joace cu termenii. România a acţionat ca un tot. Populaţia a înţeles de la început că e la risc. Fără populaţie, nu am fi ajuns aici. Mai facem noi mici scăpări, dar in general Romania s-a comportat foarte bine. Au intervenit şi autorităţile. Starea de urgenţă a fost pusă la punct. Ma uit la datele oficiale. Italia 145 de decese. Spania - 87 de decese, Franţa - 483 de decese, într-o zi. În Franţa sunt multe spitale care sunt pe muchie de cuţit. E un lucru bun.Echipele care s-au sudat la terapie intensivă... trebuie să ţinem cu dinţii de ele. Ele vor face diferenţa în săptămânile astea. Ele şi oamenii. Nu mă aştept să fie foarte multe cazuri noi. Celor care s-au chinuit, le spun că au făcut o treaba extraordinară. România s-a comportat foarte frumos şi mi-aş dori să văd acelasi efect în următoarele săptămâni", a declarat Adrian Streinu Cercel, conform mediafax.ro.

Întrebat despre cetăţenii care se înghesuie acum la graniţe, specialistul a declarat că sunt oligatoriu de luat o serie de măsuri. "Trebuiau să închidă tot. Dar un astfel de scenariu nu poate fi în funcţiune. Nu ne putem izola complet. Zilele trecute a fost o harababură totală. Oameni care intră în ţară aduc o cantitate de virus.(...) Foarte multe ţări sunt cu 0 la decese. Virusul nu vine şi dă totul dintr-o dată. E parşiv. El tatoneaza terenul pe planetă. Dar s-ar putea să mai trecă puţin pe la noi prin toamnă. Noi de acum trebuie să ne luăm o serie de măsuri. Cum să purtăm mască, cum să ne spălăm pe mâini si pe faţă. Acestea trebuie să devină lucruri obligatorii.(...) În fiecare etapă a existat o dinamică. În ianuarie am spus că acest virus se manifestă ca o gripă. Eram convis că aşa stau lucrurile. Am atras atenţia că noi nu ştim încotro o va lua acest virus. Am avut exemplele imediat următoare în Italia, Spania. România s-a pregătit uşor, uşor. Nimeni nu a fost pregătit pentru aşa ceva. Noi cu toţii, inclusiv OMS, am trecut printr-o serie de bâlbâieli în privinţa echipamentelor de protecţie. Ne-am reformatat discursul. Ne-am uitat la ebola. Daca suntem calmi, vom reacţiona mult mai bine decât dacă începem să ne ajutăm. Şi în momentul de faţă s-a ajuns la o stabilitate peste tot pe planetă. Nu mai sunt acele costume pe care le vedeam la chinezi, cu excepţia terapiei intensive", a precizat Adrian Streinu Cercel.