A crescut numărul de copii care ajung la urgenţe. Apelul medicilor pentru părinţi

De asemenea, Raluca Alexandru precizează că, dat fiind numărul mare al pacienţilor veniţi în urgenţă şi care necesită internare, sunt ocupate paturi, iar pacienţii cronici, cu intervenţii programate, nu mai au loc.





”Tragem un semnal de alarmă şi rugăm părinţii şi copiii să fie mai atenţi şi mai ponderaţi în activităţile lor de relaxare”, este mesajul purtătorului de cuvânt al Spitalului ”Grigore Alexandrescu”.

”Am vrea să semnalăm că a crescut mult numărul de prezentări pentru urgente, în special traumatisme. Numărul este mai mare decât cel dinainte de pandemie. În weekend, în fiecare zi au fost peste 200 de prezentări la UPU şi peste 300 la ortopedie. Multe fracturi posttraumatice. Se pare că bucuria relaxării are consecinţele ei. Poate nici copiii nu mai sunt prea antrenaţi după un an de repaus in pandemie”, afirmă medicul.