Voiculescu: Am propus premierului şi preşedintelui ca prioritatea zero să fie vaccinarea celor bătrâni şi a celor bolnavi. Ar fi putut salva mii de vieţi

„Iniţial am încercat să rezolv intern, fără scandaluri publice care uneori ajung să facă mai rău - şi o vreme am fost convins că voi reuşi să obţin ceva atât de firesc şi necesar. Nu s-a întâmplat, iar în 27 ianuarie am criticat şi public, în conferinţă de presă, faptul că nu au fost prioritizaţi doar cei care trebuie: bãtrânii, bolnavii. Propunerile mele de a-i prioritiza pe cei cu adevărat vulnerabili şi de modificare a unei Hotărâri de Guvern deja existente au fost respinse. În practică, lucrurile au stat chiar mai rău - alocările CNCAV au favorizat centrele închise destinate “esenţialor” (armată, sri, sts etc.), dar neaccesibile publicului, inclusiv bătrânilor şi bolnavilor. De ce? Nu erau bătrânii şi bolnavii pentru domnii Iohannis şi Cîţu o prioritate? Erau mai importanţi “esenţialii”? Nu ştiu”, a explicat Voiculescu.

Acesta a adăugat că decizia premierului a fost opusă şi anume de a nu prioritiza persoanele cu comorbidităţi şi vârstnicii la vaccinare.