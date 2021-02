PSD critică vizita lui Cîţu la Bruxelles. Ciolacu: Este o prăpastie uriaşă între aşteptările liderilor europeni şi oferta jalnică a actualei guvernări!

„Cîţu se duce de pomană la Bruxelles! Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget. Nu are nimic. Este o prăpastie uriaşă între aşteptările liderilor europeni şi oferta jalnică a actualei guvernări. Maculatura lor a fost deja respinsă de două ori. De aceea, cer actualului Guvern şi coaliţiei majoritare să vină în faţa Parlamentului! Să dezbatem serios Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Să găsim cele mai bune soluţii! Împreună! Lideri politici, mediu de afaceri, sindicate, societate civilă! Pentru că este un plan pentru toţi românii!”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Social-democratul a mai adăugat că România are nevoie de reforme clare şi o viziune coerentă de dezvoltare, în care să fie cuprinse toate regiunile ţării, cu proceduri clare, transparente de alocare a fondurilor europene.

Victor Negrescu: Nu a înţeles că s-a terminat perioada pozelor şi că este timpul să acţionăm!





Victor Negrescu, europarlamentar PSD, a transmis că Florin Cîţu nu înţelege cu adevărat miza, din moment ce merge la Bruxelles fără un buget susţinut de întreaga coaliţie de guvernare şi fără miniştrii responsabili de planul de redresare şi de finanţele tării. Europarlamentarul a mai spus că premierul este departe de realităţile europene.

„Florin Cîţu merge la Bruxelles fără miniştrii responsabili de planul de redresare şi de finanţele ţării. Este o greşeală care arată o lipsă de seriozitate şi de coerenţă în abordarea subiectelor europene. Nu se înţelege ce va prezenta oficialilor europeni dacă executivul nu are nici planul de redresare, nici un buget susţinut de întreaga coaliţie. Nu a înţeles că s-a terminat perioada pozelor şi că este timpul să acţionăm. Instrumentele europene sunt clare.

Pe parcursul a trei zile am participat, împreună cu conducerea Partidului Social Democrat, la o serie de discuţii cu oficiali şi comisari europeni. Pe de-o parte a reieşit clar cât de departe este actualul guvern de realităţile europene, de cealaltă parte am consolidat relaţiile de colaborare cu stânga europeană.

Într-un an şi câteva luni de guvernare de dreapta, România a scăzut în clasamentele europene privind nivelul de trai, bunăstare şi standarde sociale ratând sistematic oportunităţi de finanţare europene. Cel mai grav este semnalul de alarmă tras de oficialii europeni privind modul în care executivul trasează discreţionar, dincolo de recomandările europene, mecanismul de redresare şi rezilienţă.

După ce formele anterioare au fost respinse, ne îndreptăm spre un nou eşec dacă cei care conduc nu înţeleg miza momentului şi nevoia de dialog şi consens”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.