USR PLUS: Suntem sub atac. Noaptea, ca hoţii, ne-au distrus corturile din Bucureşti

„Suntem sub atac. Noaptea ca hoţii, ne-au distrus corturile din Bucureşti şi mai multe prisme cu afişajul Alianţei 2020 USR PLUS. A fost o operaţiune coordonată de vandalizare a corturilor şi panourilor Alianţei", anunţă Alianţa 2020 USR PLUS.

Reprezentanţii Alianţei susţin că se luptă în aceste alegeri cu un adversar care are de zeci de ori mai multe resurse.



„Noi compensăm prin muncă, entuziasm, profesionalism, calitatea candidaţilor şi a ideilor propuse, compensăm prin foarte mult voluntariat şi prin donaţii de la cei care ne susţin. Cu cât Alianţa creşte, cu cât mesajul nostru ajunge mai departe şi la mai mulţi cetăţeni, cu atât le e mai frică de noi şi vor să ne oprească prin cele mai murdare metode. Aşa sunt ei, o mafie de hoţi care distrug totul în jur. Noi punem corturi şi ei ni le taie. Noi lucrăm cu voluntari, ei lucrează cu cuţitari", afirmă ei, calificând luota drept una murdară.

VIDEO Alianţa 2020 USR PLUS / Facebook



FOTO News.ro

