USR Giurgiu susţine că fostul preşedinte a fugit cu ştampila: A demisionat în februarie şi de cinci luni nu a predat patrimoniul USR şi nici documentele

”Domnul Poenaru nu mai este Presedintele USR Giurgiu din data de 12 februarie 2020, cand a demisionat din aceasta functie impreuna cu alti 7 membri din Biroul judetean USR Giurgiu. Ei au invocat necesitatea alegerii unui nou Birou Judetean si, astfel, prin demisie au incercat sa provoace NESTATUTAR alegeri.

Din data de 12 februarie pana la aceasta ora, domnul Poenaru NU a predat patrimoniul USR chiar daca a fost citat de catre conducerile judeteana si nationala. Detine toate documentele filialei judetene si se prevaleaza eronat de tot felul de articole din statut ca sa nu le predea. Asadar, a demisionat dintr-o functie si inca nu a predat niciun instrument si document din patrimoniul functiei respective. De 5 luni.

Dupa demisia lor, Biroul Judetean a fost completat statutar cu supleantii alesi in Conferinta Judeteana din 13 Iulie 2019 si functia de Presedinte USR Giurgiu a fost preluata interimar de Ciprian Alexandru, membrul Biroului Judetean cu cele mai multe voturi in Conferinta.

Acest nou Birou Judetean a organizat alegeri pentru o noua conducere a USR Giurgiu si in 21 iunie a fost ales un nou Presedinte USR Giurgiu si un nou Birou Judetean. Alegerile au fost organizate statutar cu reprezentantii tuturor celor 30 de filiale locale din judet.

Pozitiile pe care le ocupa dl Ciprian Alexandru NU incalca niciun articol din statutul in vigoare care de altfel este public pe site-ul USR.ro.

Cei 7 demisionari din Biroul Judetean USR Giurgiu au fost suspendati de Biroul National pentru incalcari grave si repetate ale statutului.

Toate sanctiunile date celor 7 membri au fost statutar fundamentate, toti cei 7 membri au fost in sedintele Biroului National atunci cand au fost analizate sesizarile lor si au avut ocazia sa isi sustina punctul de vedere. Mai mult, ei au venit si cu un avocat angajat sa ii apere, insa, data fiind gravitatea faptelor care incalca principiile si valorile findamentale ale USR, au fost aplicate sanctiuni prevazute in statut pentru aceste fapte.

Acuzatiile de deturnare de fonduri nu sunt sustinute de niciun document oficial si dezavuam modalitatea in care acestea au fost citate de un ziar valoros ca al dvs. La ora aceasta, niciunul dintre cei 3 membri citati in articol nu are vreo calitate in vreun dosar penal si nici nu a fost chemat la vreo institutie a statului sa fie intrebat de ceva.

Candidatii la orice functie in USR sunt alesi de Adunarile Generale ale filialelor respective, nu sunt numiti de vreun membru din conducerea partidului. Atat Ciprian Alexandru, cat si Liviu Malureanu au fost alesi cu majoritati extinse in pozitiile de candidati din partea USR de catre membrii Conferintelor judetene din Giurgiu respectiv Vrancea”, arată organizaţia USR Giurgiu. .

Fostul lider al organizaţiei judeţene USR şi-a anunţat demisia din partid. ”Astazi am incheiat capitolul USR Giurgiu al carui presedinte judetean am fost timp de 8 luni!”, a scris Mircea Poenaru pe Facebook.