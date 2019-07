USR acuză PSD că încearcă să saboteze iniţiativa „Fără penali”: Copy-paste-ul nu a funcţionat corespunzător

„Sunt printre redactorii şi iniţiatorii acelui text «Fără penali în funcţii publice», alături de colegul Silviu Dehelean şi de alţi colegi din USR. Textul iniţiativei a trecut în această variantă de filtrul CCR. Am observat că dvs colegii din PSD aţi depus un proiect asemănător dar aţi adăugat ceva în plus. Acea funcţie copy-paste nu a funcţionat corespunzător. Aţi adăugat alegerea în organele autorităţilor publice centrale. Eu şi colegii mei am lucrat la acest text şi a fost preluată munca şi s-a adăugat un cuvânt care CCR va invalida acel proiect de revizuire a Constituţiei, «Fără penali în funcţii publice». Eu nu ştiu dacă aţi făcut-o intenţionat sau dintr-o eroare. În funcţiile autorităţilor publice centrale, aceşti cunducători nu sunt aleşi, ei sunt numiţi. Cred că este o încercare de sabotare a iniţiativei «Fără penali în funcţii publice» sau e o gravă eroare. Să mergem pe varianta care a trecut deja de filtrul CCR", a declarat Stelian Ion.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, i-a răspuns acestuia din urmă şi a subliniat că nimeni nu îngrădeşte un alt proiect şi că PSD are dreptul „de a fi egali cu toată lumea”.



„Dreptul la iniţiativă îl are oricare dintre noi. Iniţiativa la care aţi făcut referire este de modificare a Constituţiei. Ele o să intre în Biroul Permanent, vor fi repartizate în primul rând la Consiliul Legislativ şi îşi va spune punctul de vedere iar în 10 zile va ajunge la Curte. Mă bucur că au fost atât iniţiativa PSD-ALDE cât şi iniţiativa dvs au fost depuse ca să prindem şi ultimul Birou Permanent ca să declanţăm această procedură. Nimeni nu îngrădeşte alt proiect, pentru că în această lună va merge la CCR. Proiectul dvs nu intră astăzi, nici acest proiect nu intră astăzi, deci până pe 1 septembrie avem toate răspunsurile. Nu poţi să nu depun un proiect legislativ pentru că dvs aveţi deja răspuns de la CCR. Dacă invocăm CCR numai când ne convine, nu e nicio problemă. Lăsaţi-ne dreptul de a avea iniţiative şi de a fi egali cu toată lumea”, a afirmat deputatul PSD Marcel Ciolacu.

Coaliţia PSD- ALDE a depus marţi la Parlament propriul proiect de lege pentru revizuirea Constituţiei, ca urmare a referendumului pe Justiţie validat covârşitor de români. Proiectul PSD-ALDE conţine, printre altele, prevederea iniţiativei cetăţeneşti sprijinită de USR, „Fără penali în funcţii publice”. O altă prevedere vizează interzicerea graţieriii persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie.

