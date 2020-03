Unirea prin dezbinare. Războiul surd dintre PNL şi USR-PLUS pentru Capitală şi ce sector e mărul discordiei

Coagularea dreptei e valabilă doar pentru Primăria Capitalei, acolo unde PNL, USR, PLUS şi PMP îl vor susţine pe independentul Nicuşor Dan împotriva Gabrielei Firea. Însă la primăriile de sector, dreapta e în continuare divizată, iar şansele pentru o alianţă împotriva PSD sunt foarte mici. PNL şi-a propus să câştige cel puţin trei sectoare, susţin surse politice pentru „Adevărul“. Potrivit sondajelor PNL, singurul favorit cert e Dan Cristian Popescu, cotat cu peste 40% în Sectorul 2, unde momentan este viceprimar. Principalul rival pentru Dan Cristian Popescu e Neculai Onţanu, fostul primar al Sectorului 2 din partea PSD şi UNPR, în prezent lider al partidului ADER. Onţanu, unul dintre apropiaţii lui Gabriel Oprea, a fost implicat într-un dosar de corupţie, dar a scăpat după ce faptele s-au prescris.

PNL poate câştiga şi Sectorul 6, unde va candida Ciprian Ciucu, fost consilier general, unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai Gabrielei Firea, dar şi a lui Gabriel Mutu, primarul PSD în funcţie. Numai că, potrivit sondajelor PNL, tot Mutu pleacă favorit. Ciucu ar putea să-l învingă cu o condiţie: să fie susţinut de Alianţa USR-PLUS şi de PMP. „În cazul în care vor fi mai mulţi candidaţi pe dreapta, Mutu va rămâne la primărie“, explică sursele citate. Candidatul USR pentru Primăria Sectorului 6 e Alexandru Gâdiuţă, „băiat bun, dar fără notorietate“, după cum l-au caracterizat liberalii.

Sectoarele 3 şi 4 sunt fiefuri PSD. „Robert Negoiţă şi Daniel Băluţă au peste 40% în sondaje. Chiar dacă dreapta va avea candidaţi comuni, tot va fi greu să-i învingi. În afară de unitate, e nevoie de o mobilizare exemplară la urne şi de un val puternic de emoţie“, susţin surse din conducerea USR pentru „Adevărul“. Ana Ciceală va candida din partea USR la Sectorul 3, iar liberalii ar fi dispuşi să o susţină, în condiţiile în care Violeta Alexandru (PNL) nu e mai bine plasată în lupta cu Negoiţă. La Sectorul 4, nici USR, nici PNL nu au deocamdată soluţii. Partidul condus de Dan Barna a anulat candidatura lui Antonio Andrusceac, pe motiv de misoginism. În 2017, Andrusceac declarase că „toate femeile sunt făcute să fie soţii şi mame”, iar „frustrările nu se ascund în spatele carierei“.

La Sectorul 5, Daniel Florea e cotat cu peste 30% în sondaje, însă PNL vine puternic din spate, cu 25%, iar USR depăşeşte 20%. O alianţă pe dreapta ar putea să înlăture administraţia PSD din sectorul controlat timp de 15 ani de Marian Vanghelie. Însă, la fel ca în Sectorul 4, lipseşte o alternativă credibilă: USR nu are deocamdată candidat, în timp ce PNL îl propune pe Dan Croitoru, unul dintre apropiaţii lui Vanghelie. De altfel, Croitoru a fost viceprimarul Sectorului 5 din partea PNL în epoca USL, apoi a trecut la ALDE şi s-a întors la liberali. Îl leagă o vechea amiciţie de liderul PNL Ludovic Orban, care-l sprijină cu toată puterea pentru funcţia de primar, susţin surse liberale pentru „Adevărul“.

Adevărata miză: Sectorul 1

Mărul discordiei rămâne Sectorul 1, cel mai bogat sector al Capitalei. USR are candidat puternic: Clotilde Armand, care a fost la un pas să câştige primăria în 2016. În ziua în care şi-a lansat candidatura, Clotilde Armand le-a cerut liberalilor să o susţină. „În sectorul 1, PNL trebuie să facă un pas în spate. Eu am fost în Consiliul Local timp de trei ani înainte să ajung în Paramentul European. Timp de trei ani am învăţat mult, am văzut cum se desfăşoară lucrurile acolo. Când e vorba de interese financiare, a mers mereu sistemul transpartinic în Sectorul 1. PNL este acolo împreună cu PSD, împreună cu toate partidele tradiţionale. PNL, repet, PNL trebuie să facă un pas în spate în Sectorul 1“, a spus Clotilde Armand.

Numai că PNL nu vrea să facă un pas în spate, miza financiară şi politică fiind imensă. Liberalii îl susţin pe Tănase Stamule, profesor universitar la ASE. Potrivit sondajelor, primarul în funcţie, Dan Tudorache (PSD), pleacă favorit, fiind cotat la 30%, în timp ce Clotilde Armand şi Tănase Stamule sunt umăr la umăr, în jur de 20%. „Dacă PNL ar bate palma cu Clotilde, Tudorache ar pierde“, spun surse dn conducerea USR. Însă liberalii nu sunt dispuşi să cedeze. „De ce să nu-l susţină Clotilde pe Stamule? Diferenţa dintre ei e infimă“, explică lideri ai PNL Bucureşti.

Scenariul pozitiv pentru dreapta: PNL şi Alianţa USR-PLUS bat palma pentru candidaţi comuni: PNL ar putea câştiga sectoarele 2, 6 şi 5. Alianţa USR-PLUS: Sectorul 1 prin Clotilde Armand, în timp ce PSD ar rămâne cu două sectoare: 3 şi 4. Scenariul negativ: pe fondul divizării dreptei, PSD ar putea câştiga nu mai puţin de cinci sectoare: 1 (Tudorache), 3 (Negoiţă), 4 (Băluţă), 5 (Florea) şi 6 (Mutu), în timp ce PNL s-ar alege cu Sectorul 2 ( Popescu), iar Alianţa USR-PLUS ar rămâne fără niciun edil în Capitală, unul dintre fiefurile sale electorale. Mai pot apărea surprize în funcţie de mobilizarea electoratului. O prezenţă mare la vot avantajează candidaţii de dreapta.

Vlad Voiculescu, viceprimarul lui Nicuşor Dan

PNL şi Alianţa USR-PLUS vor avea liste separate pentru Consiliul General. Lista liberalilor ar putea fi deschisă de Nicuşor Dan, în timp ce locomotiva USR-PLUS va fi Vlad Voiculescu. „Pe cercetările de acum, PNL, USR, PLUS vor avea aproape 60% în Consiliul General“, susţin surse liberale. Cum legea permite trei viceprimari, unul va fi de la PNL, unul de la USR şi altul de la PLUS (Vlad Voiculescu).