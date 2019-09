Tăriceanu: Promovarea Laurei Codruţa Kovesi reprezintă un triumf al mediocrităţii, al slugărniciei, al duplicităţii

”Laura Codruţa Kovesi a fost votată azi în reuniunea COREPER pentru poziţia de procuror şef al Parchetului European, printr-un proces strict politic care nu are nimic de a face cu performanţa. Din nou dubla măsură pe care am semnalat-o permanent a prevalat: ce nu ne este permis nouă este perfect acceptabil la Bruxelles. Dacă sunt mândru că un român a ajuns în această funcţie? Sunt mândru. Sunt, dacă vreţi, la fel de mândru pe cât am fost de Ceauşescu atunci când l-a plimbat Regina Angliei cu trăsura. (...) Britanicii nu erau fermecaţi de personalitatea lui Ceauşescu. Ei voiau doar să-şi tragă nişte miliarde de la România pentru economia lor, gripată prin unele sectoare”, a scris, joi, Tăriceanu pe Facebook.

Acesta susţine că ”UE alege să promoveze într-o funcţie de maximă responsabilitate un personaj care s-a dovedit pe parcursul carierei sale oricum numai responsabil nu”.

”Nu sunt mândru că promovarea Laurei Codruţa Kovesi reprezintă, în fapt, un triumf al mediocrităţii, al slugărniciei, al duplicităţii, o celebrare a victoriei grupărilor oculte asupra statului de drept. O unealtă folosită împotriva democraţiei la Bucureşti e mutată la Bruxelles spre a fi folosită în acelaşi mod. Degeaba am tras semnale de alarmă, liderii europeni sunt surzi la ele, precum si la gemetele celor care au ajuns în puşcărie din cauza abuzurilor înfăptuite de Laura Codruţa Kovesi şi a sistemului care o ţine în funcţii. După ce a nenorocit Justiţia din România acum este chemată să distrugă şi Justiţia europeană. Lideri ai Uniunii, să nu ziceţi că nu v-am spus”, a mai scris Tăriceanu.

Laura Codruţa Kovesi a fost desemnată oficial, joi, procuror-şef european, printr-un vot în COREPER, anunţă PNL. Kovesi a obţinut 17 din 22 de voturi exprimate, în condiţiile în care premierul Viorica Dăncilă anunţase că ambasadorul României la UE, Luminiţa Odobescu, va vota împotriva desemnării Laurei Codruţa Kovesi.

