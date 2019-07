Tăriceanu: Iohannis a spus nişte inepţii de la un cap la altul. Ce legătură au legile justiţiei cu situaţia de care discutăm?

Tăriceanu a declarat că preşedintele Klaus Iohannis vrea să folosească această tragedie pentru a amplifica emoţia şi a încerca să repete ceea ce a făcut în 2015, după Colectiv.

“După câteva zile de somnolenţă completă, a fost absent în spaţiul public de când a apărut această problemă, ne dezvăluie de fapt planul politic pe care îl are. El vrea să folosească această tragedie pentru a amplifica emoţia şi a încerca să repete ceea ce a făcut în 2015, dacă vă aduceţi aminte după accidentul de la Colectiv. Preşedintele, l-am ascultat atent ce a vorbit şi eu stau şi mă întreb şi-o face el discursurile şi nu ştie despre ce e vorba? I le face altcineva şi acea persoană nu ştie despre ce e vorba? Pentru că a spus nişte inepţii de la un cap la altul. Ce legătură au legile justiţiei cu situaţia de care discutăm? Legile justiţie au vizat modificări în ceea ce priveşte organizarea internă a justiţiei şi nicidecum probleme de ordin penal”, a afirmat Tăriceanu.

El a spus că modificările la legile penale nu vizau chestiuni care ţin de funcţionarea instituţiilor care ar fi trebuit să funcţioneze în cazul de la Caracal.

“Mai departe, chestiunile de ordin penal la care s-a referit preşedintele, el nu ştie că aceste modificări încă urmează să primească avizul de constituţionalitate, nu au intrat în vigoare. Nicio modificare la legile penale sau Codul de Procedură nu vizau chestiuni care ţin de funcţionarea instituţiilor, raporturilor între procuratură, poliţie care ar fi trebuit acum să funcţioneze şi evident că nu au funcţionat. Deci aceste disfuncţionalităţi nu au nicio legătură cu ce a spus preşedintele. De aia spun că este complet alături de subiect”, a explicat Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a menţionat că este curios dacă Iohannis va accepta demiterea directorului STS.

“Probabil superficialitatea cu care a tratat întregul mandat îl face să vorbească în acest fel. În orice caz sunt tare curios dacă va accepta demiterea directorului de la STS pentru că ce se întâmplă. Am vorbit şi cu doamna Dăncilă şi i-am spus că părerea mea este că ar trebui demis directorul de la STS şi o să vă explic şi de ce. (…) Se vede clar că STS-ul nu are capacitatea de a-şi exercita această funcţie esenţială pe care şi-a luat-o, apelurile de urgenţă pe 112, localizarea lor. Stau şi mă întreb dacă preşedintele va accepta ca şeful de la STS să fie demis. Cred că are interese să nu accepte. Cele legate de desfăşurarea alegerilor şi a referendumului din 26 mai. Va fi un test foarte important să vedem ce se va întâmpla la CSAT”, a precizat liderul ALDE.

Tăriceanu spune că preşedintele Klaus Iohannis s-a trezit din somn şi aproape toată declaraţia lui de duminică seara a fost un atac politic la adresa PSD şi ALDE.

“Practic s-a trezit din somn şi a vrut să facă un atac politic. De la cap la coadă declaraţia, lăsând primă frază de introducere, totul a fost un atac politică la adresa PSD şi ALDE. (…) Preşedintele are un nod în gât când ştie că funcţionează această majoritate PSD- ALDE în Parlament, a făcut nenumărate încercări. Vă aduc aminte imediat după alegeri a încercat să schimbe această majoritate, dorind să mă convingă pe mine să intru într-o combinaţie alta decât cea care a rezultat din alegeri şi ulterior acelaşi demersuri, Probabil că nu o să reuşească, îşi dă seama că până la finele acestui mandat nici nu are temeiul legal, nu are pârghiile legale pentru a răsturna această majoritate”, a declarat Tăriceanu.

El a mai spus că Iohannis este cel mai slab preşedinte pe care l-a avut România din 1990 încoace.

“Preşedintele pe care îl avem, nu numai că este cel mai slab preşedinte, mie mi-ar fi plăcut să cred că Băsescu e cel mai slab preşedinte care a fost după 90, dar trebuie să recunosc că eu Iohannis bate recordul. Dar nu numai că este un preşedinte slab şi neimplicat, el este un preşedinte iresponsabil, care în loc să înţeleagă rolul pe care îl are, dat de Constituţiei, un rol de moderator, un rol de catalizator al energiilor pozitive ale societăţii, el ce face? Este pe post de activist politic, instigator, instigator la ură, creează clivaje în societate, alimentează diviziunile, deci este tot ceea ce se poate la opusul prevederilor constituţionale. Sigur că un astfel de preşedinte poate să alimenteze anumite tensiuni, anumite stări, anumite trăiri, anumite emoţii cu o inconştienţă sau poate le face deliberat, nu le face inconştient tocmai ca să îşi atingă scopurile politice şi e foarte grav”, a mai spus Tăriceanu.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, duminică seara, la Cotroceni, că toţi cei responsabili de tragedia de la Caracal vor trebui aspru sancţionaţi, de la Interne, STS, de la toate instituţiile. Preşedintele a precizat că respinge abordarea politicianistă a Guvernului, care ar trebui să se gândească dacă nu cumva e autorul moral al tragediei. Klaus Iohannis a precizat că sunt soluţii punctuale cu care va veni în CSAT, inclusiv modificarea legislaţiei privind percheziţiile şi extinderea atribuţiilor DIICOT.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: