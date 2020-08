Surse. UDMR a decis: merge în sală, dar nu votează moţiunea. Va fi cvorum

Parlamentarii PNL, USR şi PMP nu vor fi prezenţi în sală la moţiunea de cenzură, în timp ce aleşii UDMR vor asigura cvorumul, dar nu vor vota moţiunea. PSD, ALDE, PPUSL şi ProRomânia votează moţiunea.

PSD nu mai are majoritate. Social-democraţii împreună cu ALDE, ProRomânia şi PPUSL strângeau 234 de voturi, cu unul peste limita majorităţii. Însă Adrian Todor, deputat PSD de Arad, a intrat ieri în carantină, fiind suspect de coronavirus, în timp ce Valeriu Steriu şi-a pierdut mandatul de parlamentar după ce a prins o sinecură la ANRE. Aşadar, PSD are un vot sub limita majorităţii în acest moment.

Adoptarea unei moţiuni de cenzură presupune două faze: 1. cvorum de şedinţă: prezenţa a jumătate plus unu din numărul total de parlamentari (cel puţin 233). Şedinţa nu poate începe fără cvorum. 2. o majoritate pro-moţiune: cel puţin 233 de voturi. Unii dintre parlamentari pot asigura cvorumul de prezenţă, dar pot vota împotriva moţiunii. Aşadar, dacă la începutul şedinţei sunt 233 de senatori şi deputaţi în sală, nu înseamnă automat că moţiunea va întruni 233 de voturi favorabile.

Viceguvernatorul BNR Leonardo Badea este alegerea lui Marcel Ciolacu pentru funcţia de premier, susţin surse din conducerea PSD pentru Adevărul. Badea a fost unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea.