Surse. Iohannis respinge acordul dintre MAI şi BOR. Vela şi Orban au luat singuri decizia. Întâlnire decisivă la Cotroceni

Acordul dintre MAI şi BOR ascunde un interes electoral. PNL se bazează pe voturile electoratului conservator, care a cerut deschiderea bisericilor pentru slujba de Înviere. Ludovic Orban şi Marcel Vela au luat decizia de a încheia un acord cu BOR fără să-l consulte pe şeful statului, care ieri a prleungit starea de urgenţă cu încă 30 de zile.

Preşedintele a cerut insistent ca românii să respecte în continuare măsurile de izolare socială, pentru că România nu a atins încă vârful pandemiei. În schimb, premierul Ludovic Orban şi ministrul de Interne au relaxat, prin înţelegerea cu BOR, decretul prezidenţial. Potrivit juriştilor PNL, acordul cu BOR controvine ordonanţelor militare, deci nu are bază legală.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a convocat, la ora 12:30, pe Ludovic Orban şi pe Marcel Vela la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre acordul MAI-BOR, dar şi despre măsurile pe care Guvernul le va lua în contiuare pe timpul stării de urgenţă. La finalul întâlnirii, şeful statului va susţine o conferinţă de presă.

Ministrul Sănătăţii s-a opus acordului dintre MAI şi BOR. Nelu Tătaru militează pentru continuarea izolării.”O curbă accelerată cu un număr mare de cazuri poate încărca un sistem sanitar”, a explicat ministrul la Digi 24.

UDMR califică drept periculoase - din punct de vedere al sănătăţii publice - şi discriminatorii măsurile anunţate de MAI pentru Paşte în baza protocolului semnat cu Biserica Ortodoxă, Formaşiune maghiară solicită premierului să nu susţină acest demers.”Îi rugăm pe prietenii ortodocşi să rămână şi să sărbătorească acasă!”, este mesajul UDMR.

Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi seară, la Realitatea PLUS, că trebuie să existe o colaborare între echipele MAI şi preoţii parohi, iar măsurile stabilite de BOR şi MAI cu ocazia sărbătorii Sfintelor Paşti nu vor genera riscuri de răspândire a coronavirusului.

"Aşa cum a fost gandit acest parteneriat, daca este respectat, el nu va genera riscuri de raspandire a virusului. Acolo este vorba de doua momente, si anume momentul in care preotii dau catre credinciosi Pastele, in spatii deschise, si lumina, care va fi distribuita din biserica de reprezentanti ai consililui parohial, spijiniti de angajati ai MAI. Toti vor fi echipati cu masti cu manasi. Trebuie sa existe o colaborare intre echipele MAI si preotii parohi", a declarat premierul la Realitatea PLUS.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru prelungirea cu încă 30 de zile a stării de urgenţă în România. ”Nu există semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluţiei pandemiei la nivel global. Dimpotrivă, numărul persoanelor infectate cu coronavirus, cât şi numărul deceselor provocate de acesta cresc zilnic într-un ritm alert”, a spus şeful statului. Parlamentul urmează să aprobe sau să respingă decretul.