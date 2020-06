Surse. Firea stabileşte, de fapt, data alegerilor locale. Planul primarului general coincide cu dorinţa lui Orban

Curtea Constituţională (CCR) a decis că Parlamentul, dominat de majoritatea PSD, va stabili data alegerilor locale. Prin urmare, social-democraţii vor fixa scrutinul, nu Guvernul, aşa cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. În acest context, liderii PSD din teritoriu ar prefera să împingă alegerile locale cât mai aproape de data alegerilor parlamentare, astfel încât PNL să scadă şi mai mult în sondaje. În plus, PSD a calculat, pragmatic, că întoarcerea pandemiei în toamnă ar face imposibilă organizarea alegerilor locale, dar şi a alegerilor parlamentare. Prin urmare, mandatele senatorilor, deputaţilor şi primarilor ar fi prelungite până în vara anului viitor.



În schimb, primarul Capitalei Gabriela Firea ar vrea ca alegerile locale să fie organizate cât mai repede cu putinţă, înainte să vină al doilea val de coronavirus, susţin surse din conducerea PSD pentru Adevărul. Gabriela Firea a fost hiperactivă în perioada pandemiei, a anunţat un program de testare în masă pentru bucureşteni, prin urmare sondajele o plasează pe primul loc în lupta pentru Primăria Capitalei. Comparativ, Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL, USR şi PMP a dispărut timp de trei luni de pe scena politică. Aşadar, Gabriela Firea îşi doreşte alegeri cât mai rapid posibil, astfle încât să profite de valul de popularitate pe care s-a urcat în ultimele luni. Ca să-şi impună strategia, Firea poate profita şi de o conjunctură favorabilă în interiorul PSD. Marcel Cioalcu va candida pentru şefia plină a partidului la congresul din vară şi are nevoie de susţinerea Gabrielei Firea. Ca recompensă, Ciolacu ar putea accepta alegeri locale în luna septembrie.



„În ultima vreme, Marcel Ciolacu execută tot ce-i solicită Firea. De altfel, primarul general va fi în echipa de conducere a PSD, alături de Ciolacu şi Paul Stănescu, după congresul din vară. Deci alegerile locale vor avea loc când vrea Firea”, susţin sursele citate.



Firea şi Orban, în aceeaşi tabără



În mod paradoxal, strategia Gabrielei Firea coincide cu planul premierului Orban de a organiza alegerile locale la început de toamnă. Liberalii şi-ar dori ca scrutinul să aibă loc la finalul lunii septembrie, din motive sanitare şi politice. Potrivit medicilor, în octombrie-noiembrie ar putea apărea al doilea val de coronavirus, deci România ar fi forţată să intre din nou în carantină. Prin urmare, nu se va mai putea ieşi la urne în 2020. Strict politic, Guvernul preferă să organizeze alegeri locale cât mai devreme, astfel încât să scape de mulţi dintre primarii PSD. În ciuda erorilor de guvernare, liberalii conduc în sondaje cu un scor de peste 35%, deci pleacă favoriţi la alegeri. În plus, liberalii se pregătesc să mai transfere primari importanţi de la ALDE, PMP şi chiar de la PSD, astfel încât, în toamnă să obţină cel mai mare număr de aleşi locali. ”Cel mai bun moment pentru locale ar fi sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Estimarea privind valul al doilea de coronavirus e 15 octombrie – 1 noiembrie”, a spus premierul Orban.



Aşadar, Marcel Ciolacu şi Ludovic Orban ar putea ajunge la consens siliţi de interesul Gabrielei Firea. ”PNL să vină la masa negocierilor cu toate forţele politice, nu neapărat cu PSDul, şi să decidem împreună data cea mai bună, care nu pune sub nicio formă în pericol viaţa românilor”, a declarat liderul interimar al PSD.



Ciolacu o propune pe Firea la Cotroceni



Ca să o ţină pe Gabriela Firea în tabăra sa, Marcel Ciolacu a propus-o pentru funcţia de candidat PSD la prezidenţiale în 2024. „În acest moment cred că cel mai bun candidat, din punctul de vedere al PSD, pentru această atât de înaltă funcţie de departe este doamna Gabriela Firea”, a spus liderul interimar al PSD. Firea a răspuns: ”Din punctul meu de vedere cred că trebuie să facem acum ceea ce românii aşteaptă - şi anume să dovedim foarte multă seriozitate, să dovedim că vorbele noastre se transformă în fapte”. Gabriela Firea şi-ar fi dorit să candideze şi în 2019, însă a fost blocată de Viorica Dăncilă, premier şi preşedinte al PSD la acea vreme.