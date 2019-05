Ce au discutat Iohannis şi Dăncilă la Cotroceni. Premierul, prima reacţie despre demiterea lui Carmen Dan. Surse: Liderii PSD s-au reunit aseară

UPDATE Viorica Dăncilă, după discuţia cu Iohannis: „Nu sunt de acord cu demiterea imediata a ministrului de Interne. Nu poti demite pe cineva fara analiza”, a spus Dăncilă pentru Antena 3.

UPDATE „Administratia Prezidentiala a confirmat intalnirea pe care Presedintele Romaniei a avut-o astazi, la Palatul Cotroceni, cu Prim-ministrul Viorica Dancila. Cei doi au discutat despre rezultatele referendumului si situatia guvernarii, discutiile fiind necesare in urma schimbarilor atat de profunde care s-au produs in ultimele zile in urma scrutinului din 26 mai“, se arată într-un mesaj al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele Klaus Iohannis îl va respinge pe Titus Corlăţean pentru funcţia de vicepremier pentru Parteneriate strategice în Guvernul Dăncilă, susţin surse din Administraţia Prezidenţială. În 2014, ca ministru de Externe, Titus Corlăţean a premeditat umilirea diasporei la alegerile prezidenţiale.

Titus Corlăţean, în calitate de ministru de Externe, i-a împiedicat pe românii din diaspora să voteze la alegerile prezidenţiale din 2014, încercând să pună umărul la succesul lui Victor Ponta. Procurorii DNA au cerut Senatului la acea vreme să-i ridice imunitatea lui Corlăţean, însă PSD a făcut scut în jurul său, iar dosarul penal a fost „omorât“. Ieri, în mod sfidător, CEX-ul PSD l-a propus pe Corlăţean vicepremier. Iohannis îl poate respinge.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să-i demită pe Carmen Dan, ministru de Interne, şi Teodor Meleşcanu, ministru de Externe, pentru modul în care au organizat alegerile europarlamentare şi referendumul pe Justiţie. În perspectiva alegerilor prezidenţiale, Iohannis a anunţat că va înfiinţa la Cotroceni o comisie mixtă, unde va invita reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu atribuţii în organizarea alegerilor.

Premierul Viorica Dăncilă a transmis ieri preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministru al Justiţiei, ministru al Fondurilor Europene şi ministru pentru Românii de Pretutindeni, anunţă Guvernul.

Pentru portofoliul de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a fost propus Titus Corlăţean, diplomat de carieră, pentru Ministerul Justiţiei, Ana Birchall, cu specializări aprofundate în domeniul juridic, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Roxana Mânzatu, cu o experienţă de 15 ani în domeniul afacerilor şi fondurilor europene, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost nominalizată Natalia Intotero, care a mai deţinut acest portofoliu, mai precizează Guvernul.

