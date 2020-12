Surpriza AUR, prima ambiţie politică: autoizolarea în Parlament

Formaţiunea este condusă de George Simion, militant vocal pentru unirea cu Republica Moldova. şi de Claudiu Târziu, jurnalist la revista Formula As. În 2015, George Simion a fost expulzat din Republica Moldova, cu interdicţia de a nu mai intra în ţară timp de 5 ani. În 2016, George Simion a organizat în Bucureşti un marş pentru unirea Basarabiei cu România, a forţat cordonul de jandarmi şi a fost reţinut câteva ore. Votant PRM şi susţinător al lui Victor Ponta când era prim-ministru, Simion a fost apărat public la ace avreme de Eugen Tomac şi Sebastian Ghiţă, care au mers chiar la secţia de poliţie pentru a protesta faţă de reţinerea acestuia şi a altor patru participanţi la marş. În campania electorală, Simion s-a prezentat ca fiind cel care conduce „cea mai mare mişcare anti-sistem”.

Celălalt co-preşedinte AUR, Claudiu Târziu este un susţinător al familiei tradiţionale şi fondator al mişcării Coaliţia pentru Familie. „Cine boicotează Referendumul pentru Căsătorie sau votează împotrivă este contra libertăţii, lipsit de dragoste şi iresponsabil”, spunea Târziu în contextul referendumului pentru modificarea Constituţiei.

Cum s-a născut partidul

Claudiu Târziu a relatat, pentru „Adevărul”, că ideea de a forma AUR s-a născut în vara anului 2019, după alegerile europarlamentare, scrutin la care George Simion a candidat ca independent, fără succes, dar a acumulat totuşi 120.000 de voturi. „George mi-a spus că vrea să valorifice acest potenţial. După referendumul eşuat din septembrie 2018, mai avuseserăm tentative de a coagula o dreaptă creştină şi conservatoare, dar toate eşuaseră. M-am implicat, cu organizaţiile civice pe care le fondasem, am înfiinţat AUR în septembrie 2019 şi l-am lansat în decembrie. Într-un an, am ajuns la 20.000 de membri, iar la localele din acest an am avut liste în 40% dintre localităţi şi am obţinut un primar de oraş, doi de comună şi 80 de consilieri locali. Am considerat că e un bun început”.

Rămânem un partid cu un puternic mesaj anticorupţie, pentru o justiţie independentă. Suntem anti-PSD-işti Claudiu Târziu, co-preşedinte AUR

Târziu spune că la scurt timp după formarea partidului au realizat o cercetare sociologică din care a rezultat că există un potenţial uriaş de cetăţeni care fie nu au mai votat niciodată, fie nu au mai votat de mult timp, pentru că nu se consideră reprezentaţi. „Am constatat o uriaşă sete de dreptate, sete de revanşă faţă de tot ceea ce înseamnă partide tradiţionale. Oameni care se simt dezmăgiţi şi de partidele aşa-zis noi, precum a fost PPDD sau USR. PPDD s-a dizolvat practic imediat ce a acces în parlament, iar la USR s-au declanşat nişte lupte interne care au îndepărtat acest electorat”, explică Târziu de unde îşi recutează AUR alegătorii.

Ce vor face de acum înainte?

Cât priveşte viitorul, Claudiu Târziu repetă ceea ce a declarat şi George Simion: „Nu facem alianţe cu nimeni, nu negociem cu nimeni. Aşteptăm să vină legile şi, în măsura în care acestea sunt conforme cu idealurile noastre, le votăm sau nu. Fără negocieri pe sub masă, de genul te votez eu aici dacă mă votezi şi tu dincolo”.

Cât priveşte legislaţia – destul de litigioasă - deja aflată în proces legislativ, cum sunt legile justiţiei sau codurile penale, Claudiu Târziu a subliniat: „Ne acuză unii că suntem cu PSD pentru că am atacat PNL. Dar de la înfiinţarea noastră, doar PNL a fost la guvernare. Altminteri, mulţi dintre noi am fost împotriva legilor pe care le-a promovat PSD, rămânem un partid cu un puternic mesaj anticorupţie, pentru o justiţie independentă. Suntem anti-PSD-işti”.

Prezenţa unor personaje controversate sau mai pitoreşti în AUR, precum avocata Diana Şoşoacă sau foştii ofiţeri Mircea Chelaru şi Francisc Tobă, co-preşedintele AUR a explicat că aceştia vin din Partidul Neamul Românesc, al fostului deputat PSD Ninel Peia. „Ca să nu ne risipim voturile, am contactat mai multe partide mici, naţionaliste, şi le-am propus să le punem pe listele noastre nişte oameni, să candidăm ca un singur partid. Nu am fost însă în situaţia să şi filtrăm oamenii propuşi, a trebuit să-i preluăm ca atare”.

Nu vor la guvernare

Liderii AUR au anunţat că nu vor face alianţă nici cu PNL, nici cu PSD. Vor rămâne în Opoziţie şi vor încerca să ajungă la guvernare abia peste patru ani. Totuşi, AUR va merge la Cotroceni cu o propunere de premier: Călin Georgescu, eternul candidat pentru Palatul Victoria în momente de criză. Călin Georgescu a fost între 2000 şi 2013 directorul executiv al Centrului Naţional de Dezvoltare Durabilă şi raportor special al ONU. S-a remarcat prin atitudinea naţionalistă în materie de politică externă.