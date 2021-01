Stelian Ion şi-a delegat atribuţiile către secretarul de stat Alexandru Dimitriu,  fost concurent la „Vara ispitelor” şi apropiat de Gheorghe Piperea

Stelian Ion i-a propus lui Florin Cîţu, iar acesta a acceptat, numirea ca secretar de stat la Justiţie a lui Alexandru Dimitriu, membru al PLUS şi fost membru al PNL timp de zece ani, trecut şi în prezent ca „partener” la firma „Piperea şi Asociaţii”, potrivit datelor de pe site-ul acesteia. Gheorghe Piperea, fondatorul firmei, este unul dintre cei mai mari critici ai guvernării liberale şi a fost la un pas de a fi pe listele PSD pentru parlamentare. Mai mult, printre clienţii reprezentaţi de Alexandru Dimitriu se numără şi firma European Drinks a fraţilor Micula, care au câştigat un proces arbitral de peste 900 de milioane de lei împotriva statului român, potrivit publicaţiei „Newsweek”.

„Sunt chestiuni asupra cărora am dat dispoziţie. Domnul Dimitriu va fi colaborator al meu, indiferent dacă îl numeşte secretar de stat. Supraveghez totul. Nu are acces la documente secrete. Totul e cu ştiinţa mea. Am posibilitatea să mă consult cu anumite persoane în care am încredere. Cât timp nu sunt secrete de serviciu, consider că e legal”, explica Stelian Ion colaborarea cu Alexandru Dimitriu, într-un interviu acordat spotmedia.ro.

Ulterior, premierul Florin Cîţu l-a numit pe avocatul Alexandru Dimitriu în funcţia de secretar de stat la ministerul Justiţiei, la cerereaministrului Stelian Ion.

Potrivit newsweek.ro, Alexandru Dimitru va gestiona cele mai importante direcţii din ministerul Justiţiei. Astfel, Alexandru Dimitriu va coordona Direcţia Avizare Acte Normative, Direcţia Contencios, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Economică, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului. Contactat de Newsweek România, secretarul de stat Alexandru Dimitriu a spus că „acestea sunt atribuţiile delegate prin ordin de ministru. În momentul în care vor fi numiţi şi alţi secretari de stat, atribuţiile vor fi reaşezate”.



