Sondaj INSCOP. 80,9% dintre români sunt de părere că lucrurile se îndreaptă într-o direcţie greşită în România. Cum este privită problema refugiaţilor

Potrivit sondajului de opinie intitulat ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false” – Ediţia a III-a, pesimismul populaţiei privind viitorul ţării este accentuat, aproximativ 80% dintre români (faţă de 68,1% în iunie şi 70,3% în martie) fiind de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcţie greşită. 12,5% dintre cei care au răspuns întrebărilor cred că se îndreaptă într-o direcţie bună (faţă de 25,1% în iunie şi 23% în martie), iar 6,5% nu ştiu sau nu răspund.

„Suprapunerea a trei crize majore pe o perioadă scurtă de timp – criza pandemică, criza economico-socială şi o criza politică neaşteptată şi inexplicabilă pentru populaţie a determinat o stare de pesimism accentuată şi o prăbuşire a percepţiei cu privire la direcţia în care se îndreptă ţara. În acest moment, cred că înregistrăm unul dintre cel mai scăzute niveluri ale indicatorului ”direcţie bună” din ultimul deceniu, cu perspectiva chiar de înrăutăţire în contextul apropierii sezonului rece şi a impactului exploziei preţurilor la energie asupra costului vieţii. Consecinţele ignorării faptului că 80% din români cred că lucrurile merg într-o direcţie greşită riscă să fie dramatice, mai ales că o parte semnificativă a populaţiei va fi împinsă în plasa unor opţiuni politice radicale care în orice caz nu vor vindeca, ci doar vor înrăutăţi problemele din societate”, a declarat Remus Ştefureac, preşedinte Strategic Thinking Group

Totodată, cercetarea sociologică relevă că aproape jumătate dintre români se opun primirii de refugiaţi, în timp ce două treimi sunt de părere că aducerea de imigranţi ar putea genera probleme grave în societatea românească. „Sunt de acord ca România să primească, cu anumite condiţii, refugiaţi în special tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie superioară şi gulerele albe. Se opun primirii de refugiaţi mai ales cei cu un nivel de educaţie mai scăzut, cei cu vârsta peste 30 de ani, cei care nu folosesc reţelele sociale.”, susţin autorii sondajului.

În opinia a 48,8%, tăierile ilegale ale pădurilor din România sunt produse mai ales de companii româneşti şi cetăţeni români (faţă de 42,1% în iunie şi 45,8% în martie). 44,8% dintre cei intervievaţi consideră că tăierile ilegale ale pădurilor din România sunt produse mai ales de companii străine (faţă de 48,6% în iunie şi 47,3% în martie). 6,4% nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul de opinie „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false” – Ediţia a III-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.

Sondajul de opinie, realizat în perioada 15 – 27 septembrie 2021. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului multistadial stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.