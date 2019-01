Românul care a tradus discursul lui Tusk: Discursul l-a scris singur, eu am primit textul în engleză şi apoi l-am tradus. Am făcut şi o înregistrare vocală şi i-am dat-o

„Am văzut reacţiile şi pe Facebook şi sunt surprins de ce amploare au luat lucrurile, eu nu mi-am făcut decât treaba. Discursul şi l-a scris el singur, nu ştiu cine i-a furnizat citatele, dar cea mai mare parte a scris-o singur. Eu am primit textul în engleză şi apoi l-am tradus. Am făcut şi o înregistrare vocală şi i-am dat-o. Nu vă imaginaţi că m-am întâlnit cu el şi am stat faţă în faţă la masă. Nu aşa se procedează”, a explicat translatorul pentru publicaţia Transilvania Reporter.

Dan Mărăşescu spune că a fost impresionat de cât bine a reuşit să pronunţe Donald Tusk în română, limbă pe care nu o vorbeşte. „Sunt convins că dacă ar fi avut timp să repete încă o dată, ar fi citit chiar impecabil”, a mai spus Dan Mărăşescu, adăugând: „Am făcut mai puţin decât crede lumea. Nici nu l-am văzut pe Tusk pentru traducerea aceasta, şi el nici nu este şeful meu administrativ, ci e liderul politic al Consiliului, dar sunt bucuros că a ieşit aşa de bine.”

Românul lucrează de 13 ani ca translator la Consiliul Uniunii Europene. Este născut la Câmpina, dar a făcut liceul „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca, unde a luat bacalaureatul la limba franceză, după care a urmat Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, departamentul de Limbă Engleză, iar apoi un master la Universitatea din Malaga. Între 2001 şi 2006 a fost translator freelance, iar din 2006 lucrează la Consiliul UE, unde a avansat până la nivelul de şef al translatorilor de limbă română, potrivit Transilvania Reporter.

Fostul mare portar Helmuth Duckadam s-a declarat emoţionat după ce polonezul Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, l-a oferit drept exemplu românilor în discursul susţinut la Ateneu, la ceremonia în care România a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Duckadam, în prezent preşedinte de imagine al FCSB, nu a fost invitat la eveniment.