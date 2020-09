Robert Negoiţă: Nu am avut nicio discuţie să mă întorc în PSD. În viaţă am învăţat că nu trebuie să excluzi niciodată nimic

Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a declarat, duminică seară, că „oferta” PSD pentru Robert Negoiţă este aceea ca el să revină în PSD.



„Cu domnul Negoiţă am vorbit astăzi toată ziua şi oferta este foarte clară: să se întoarcă acasă. Şi cred că domnul Negoiţă se va întoarce în Partidul Social Democrat, unde îi este locul” a declarat Marcel Ciolacu, răspunzând unei întrebări.



Conform rezultatelor exit-poll, centralizate până la ora 19:30 primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, a câştigat un nou mandat în urma scrutinului. Fost membru PSD, Robert Negoiţă a candidat sub sigla Pro Bucureşti, învingându-l pe candidatul susţinut de PNL, USR şi PLUS, Adrian Moraru.

Întrebat, luni, la Digi 24, dacă acceptă oferta de a reveni în PSD, Robert Negoiţă a spus: "Oferte de la PSD am mai avut, eu le mulţumesc pentru ofertă, le mulţumesc pentru gândurile bune. Nu am ascuns niciodată că am o relaţie de prietenie cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, dar.... una-i una şi alta-i alta. Nu am avut nicio discuţie referitoare... ca să mă întorc în PSD sau ceva".Întrebat dacă nu ar exclude totuşi o întoarcere în PSD, Negoiţă a replicat: "În viaţă am învăţat că nu trebuie să excluzi niciodată nimic, dar nu se pune problema în acest moment, situaţia e cât se poate de clară".Negoiţă a menţionat că în zilele următoare vor avea loc discuţii pentru o majoritate în Sectorul 3.„Nu trebuie să mă întorc neapărat în PSD ca să facem o majoritate, putem face majoritate şi cu PNL, putem face majoritate şi cu PSD, putem face majoritate şi cu USR, de ce nu? Până la urmă aşa e democraţia şi trebuire să respectăm regulile democraţiei. Nu e nimic compromiţător în a face o majoritate, pe o înţelegere, cu sau fără protocol", a afirmat Robert Negoiţă.Întrebat de asemenea dacă la Primăria Capitalei a pierdut Gabriela Firea sau oamenii au votat proiectul lui Nicuşor Dan, Negoiţă a răspuns: "În general, pierde primarul în funcţie. Adică atunci când patru ani de zile ai ocazia să arăţi ce poţi, în mod normal ţine de tine să convingi oamenii că meriţi, în sensul în care ai făcut treabă şi ai schimbat în bine viaţa oamenilor".