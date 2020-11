Robert Cazanciuc: PNL a absentat, probabil, pentru a-şi proteja penalii aflaţi pe listele parlamentare. USR şi-a boicotat pur şi simplu propria iniţiativă

„Ce era de demonstrat s-a demonstrat. Singurul grup parlamentar prezent astăzi a fost grupul PSD. Toate celelalte grupuri parlamentare au absentat. Aveam o lege importantă pe ordinea de zi – Fără penali în funcţii publice. Am declarat că susţinem această lege şi toţi senatorii PSD au prezenţi astăzi în plenul Senatului. PNL a absentat, probabil pentru a-şi proteja penalii aflaţi pe listele parlamentare. USR şi-a boicotat pur şi simplu propria iniţiativă. 58 de senatori au semnat astăzi lista de prezenţă. Au lipsit câţiva colegi de la PSD bolnavi. Toţi colegii care au absentat astăzi, au absentat din motive medicale. Eu cred că adevărat miză e ca aleşii poporului să vină să lucreze, nu să absenteze, nu să chiulească. Mi se pare minima moralia să vină senatorii să lucreze în plenul Senatului. Au ales să absenteze, cum fac de 3 săptămâni”, a explicat Robert Cazanciuc, după şedinţa Senatului la care nu a fost întrunit cvorumul de prezenţă necesar desfăşurării plenului.

Chestionade ce a fost decis miercuri dimineaţă plen cu prezenţă fizică şi nu online, senatorul PSD a răspuns cu o întrebare: „Încercaţi să îi apăraţi pe cei cae chiulesc?”

„Comitetul liderilor a decis ca astăzi senatorii să vină la serviciu, cum a decis şi săptămâna trecută. Am trecut în sistem online sau fizic în funcţie de ce aveam pe ordinea de zi. Azi am trecut pe ordinea de zi a Senatului decizii care nu se pot lua online, cum ar fi numirea a doi colegi în Biroul permanent. Practic Senatul nu mai poate funcţiona pentru că nu are secretari. De la PNL şi USR au decis să absenteze”, a completat Cazanciuc.

Întrebat în continuare dacă este posibil ca PSD, care susţine public proiectul „Fără penali”, să vină cu o propunere de vot online pentru proiect în această sesiune parlamentară, preşedintele Senatului a replicat: „PSD a votat la Camera Deputaţilor pentru această iniţiativă. Grupul PSD a fost prezent astăzi în sală. Vom găsi toate căile posibile să votăm această iniţiativă. Dacă nu o să găsim altă formulă, o să vedem în ce măsură şi varianta online poate fi o variantă viabilă. PSD a fost prezent azi la plen. USR şi PNL au absentat”.

Dan Barna a declarat că senatorii USR nu au vrut să participe la acest simulacru de plen al Senatului, unde trebuia să fie votată iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice” şi, în cazul în care ar fi fost asigurat cvorumul de prezenţă necesar de 68 de senatori, nu ar fi fost atinse cele 90 de voturi care trebuiau să fie pentru a adopta proiectul. Liderul USR le-a solicitat preşedintelui PSD Marcel Ciolacu şi cel al PNL Ludovic Orban să fie un Biroul permanent în care să fie introdusă distict iniţiativa pe ordinea de zi într-un plen joi în care parlamentarii să voteze prin apel telefonic, cum s-a întâmplat în multe alte cazuri.