Reacţia lui Nicuşor Dan după ce a fost acuzat că ar fi dat în judecată 70 de persoane fizice

Nicuşor Dan susţine că cei 70 de proprietari de apartamente din blocul căruia ONG-ul vrea să-i anuleze autorizaţia de construire au fost introduşi în cauză după ce firma care a construit clădirea le-a vândut apartamente fără să le spună că există un proces.

„În 2013 am atacat în instanţă autorizaţia de construire pentru imobilul din Maria Rosetti 38. La momentul acţiunii Inspectoratul de Stat în Construcţii se pronunţase pe faptul că autorizaţia este ilegală. În esenţă, clădirea veche se demolase fără avizul Ministerului Culturii, deşi era în zonă protejată, iar blocul nou are P+9 etaje deşi Planul Urbanistic General prevede P+4 etaje. Am chemat în judecată emitentul, Primarul Sectorului 2, şi proprietarul terenului, o firmă.

Procesul nu s-a terminat până azi. Fără să le spună că există un proces, firma a vândut aprox. 70 de apartamente din bloc. Când am constatat modificarea în cartea funciară, am semnalat judecătorului, iar acesta i-a introdus pe cei 70 noi proprietari în cauză, întrucât sunt direct interesaţi. Câţiva dintre aceşti proprietari ne-au contactat, i-am sfătuit să cheme în garanţie primarul care a dat autorizaţia astfel încât în situaţia în care se dispune demolarea blocului ilegal să îşi recupereze banii plătiţi.

Deci situaţia provine din două cauze: 1) o firmă a vândut apartamente fără să spună că sunt în litigiu; 2) procesul durează de peste 6 ani.“, scrie Nicuşor Dan pe Facebook.

De asemenea, fostul lider USR a afirmat că a propus în plenul Parlamentului un amendament la Legea construcţiilor care să prevină astfel de situaţii, dar acesta a fost respins.

„Am propus zilele trecute în plenul parlamentului un amendament la legea construcţiilor care să prevină astfel de situaţii (am pus aici pe facebook filmarea): dacă Inspectoratul de Stat în Construcţii constată că autorizaţia este nelegală, suspendă el autorizaţia deci şantierul. Plenul parlamentului a respins amendamentul meu.“