Reacţia lui Claudiu Manda, după ce a participat la o petrecere ilegală, cu mai mulţi PSD-işti

„A fost un eveniment în spaţiu liber şi s-a păstrat distanţa socială înseamnă că am fost acolo. Nu vorbim de un primar din judeţul Doj, vorbim de un prieten de-al meu care este finul meu. Mi-a spus că s-a întâlnit un grup de prieteni înainte de a fi ziua lui de naştere. Ziua lui de naştere este astăzi.Am mers şi am stat 25 de minute în total. L-am salutat pe el, ne-am retras împreună eu cu el şi încă un consilier. Am discutat câteva lucruri despre alegerile care urmează şi am plecat”, a explicat Claudiu Manda, conform România TV.

Claudiu Manda s-a apărat, spunând că s-a dus la petrecere cu maşina personală, dar „purtând mască şi respectând distanţa socială”.

Petrecerea la care a luat parte alături de alţi social-democraţi a fost filmată cu drona, lucru care l-a deranjat pe Manda: „Nu am vrut să lămuresc ce inventează unii şi alţii pe Facebook. Cei cu drona au avut aprobare să filmeze? Că e o amendă de vreo 500 de milioane”.

Imaginile din dronă arată zeci de persoane, mult mai multe faţă de numărul permis de legile aflate în vigoare.