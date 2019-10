Reacţia lui Barna în urma investigaţiei Rise Project: E ca şi cum ne-am supăra pe Hagi că n-a înscris de fiecare dată. Perspectiva este extrasă din context

„Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eşecuri care au costat aproape şase milioane de euro“, scrie site-ul de investigaţii Rise Project într-un material în care se mai afirmă că "şeful USR, partidul care a iniţiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE".

Materialul a fost publicat în ziua în care liderul USR merge la Cotroceni la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui nou premier. „Prezidenţiabilul vrea să-i întoarcă pe români în ţară, dar şi-a consolidat cariera pe seama unora nevoiţi să plece. Opozantul şi-a dirijat afacerile în algoritmul de încredere al pesedistului Dragnea: bani publici pentru prietenii de şcoală. La bilanţ, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este profitabil sieşi, în timp ce oameni aflaţi în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie. Vorbim despre persoane cu dizabilităţi sau proveniţi din medii defavorizate, greu de integrat pe piaţa muncii şi extrem de neglijate în România. În numele lor, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, a câştigat milioane sub pretextul facerii de bine”, spun jurnaliştii Rise Project în articolul publicat marţi. Într-un răspuns oferit pentru Mediafax, Dan Barna explică că a fost contactat de jurnaliştii de la Rise Project şi că, în interviul cu aceştia, a fost transparent.

„Am văzut că este un articol foarte lung. Sunt onorat că Rise şi-a alocat resurse în ultimele două luni pentru această documentare. Este cumva firesc într-o campanie electorală să existe genul ăsta de demersuri. Am văzut că au ales doar câteva dintre proiectele în care structurile de economie socială n-au rezistat după perioada de sustenabilitate. Perspectiva aparţine jurnaliştilor. Pot doar să spun că am fost transparent. În cele două luni de verificare minuţioasă am avut ocazia să stau o oră de vorbă cu cei de la Rise. Nu e prima dată când se vorbeşte de activitatea mea anterioară intrării în politică”, a afirmat Barna.

Mai apoi acesta a subliniat că investigaţia prezintă o abordare scoasă din context şi critică faptul că sunt ignoraţi şi zecii de beneficiari ai proiectelor sale.

„Ceea ce se sugerează în acel articol este ca şi cum i s-ar reproşa unui fotbalist că nu au ieşit toate fazele perfecte. Dincolo de asta, e ca şi cum ne-am supăra pe Hagi că n-a înscris de fiecare dată. Lucrurile sunt foarte clare, am fost deschis, nu am nimic de ascuns. (...) Perspectiva din care e abordat articolul este semnificativ extrasă din context, cumva şi selecţia atentă doar a celor câţiva nemulţumiţi, fiind ignoraţi zecile de beneficiari. Informaţia este luată pe bucăţele particulare, fiind ignorat contextul larg al implementării, într-un context în care linia respectivă de finanţare fiind la început nu avea cele mai bune premise să asigure sustenabilitatea”, a adăugat liderul USR.