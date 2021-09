PSD cheamă USR PLUS să semneze moţiunea de cenzură. Grindeanu: Lipsa semnăturii înseamnă doar şantaj

“Astăzi, PSD va prezenta textul moţiunii de cenzură pe care îl şi punem la dispozitia tuturor pentru a iîl semna. PSD e singurul partid care are puterea dată de numărul de parlamentari pentru a initia o moţiune. Cine vrea ca acest guvern să pice, va semna moţiunea PSD. Restul sunt poveştei. Contezi doar dacă semnezi, daca nu, faci balet. Lipsa semnăturii înseamnă doar negociere, şantaj pentru mai multe avantaje”, a declarat Sorin Grindeanu.

Social-democratul a precizat că USR PLUS nu are legitimitatea necesară pentru a depune o moţiune de cenzură, invitând formaţiunea să susţină moţiunea de cenzură a PSD.

Afirmaţiile vin în contextul în care USR a anunţat că va iniţia o moţiune de demitere a lui Cîţu din fruntea Guvernului României.

„Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorităţi sunt astăzi semnături pe moţiunea de cenzură pe care am anunţat-o aseară după demiterea abuzivă şi lipsită de temei a ministrului Stelian Ion”, a transmis USR PLUS, conform unui comunicat de presă.