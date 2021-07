Proiecte bugetate, execuţie zero. Cîţu: "Eu nu voi mai permite aşa ceva"

În acest context, şeful Guvernului anunţă că le cere "responsabilitate" miniştrilor, arătând că realizarea unui buget pe deficit implică alocarea de sume din credite pentru care statul plăteşte dobânzi.

Întrebat marţi seară, la Digi 24, dacă are nemulţumiri legate de unii miniştri, primul ministru a răspuns că nu are nemulţumiri, dar că "se poate face mai mult".

"Vă spun că se poate face mai mult la fiecare. Nu aş spune o nemulţumire, dar aş spune că am avut nişte discuţii la începutul anului, pe buget, şi au fost dure. Şi ţin minte cum miniştrii care îmi spuneau că am nevoie de fiecare bănuţ şi am făcut eforturi şi am ajuns cu acel deficit, deşi nu am vrut să merg peste 7, dar am ajuns la 7,16% din PIB pentru că fiecare ministru îmi spunea că are nevoie extra, nu ştiu, o sută de milioane....", a comentat Florin Cîţu.

Premierul a afirmat că, acum, sunt ministere unde sumele alocate nu au fost cheltuite. El a evitat să numească ministerele aflate în această situaţie, susţinând că doreşte să discute mai întâi cu titularii portofoliilor.

"Ideea este următoarea: vreau să înţeleagă românii că eu sunt foarte atent la fiecare leu pe care-l cheltuim. (...) Rectificarea o să fie pozitivă. Nu luăm bani de nicăieri, vom aloca resurse suplimentare acolo unde este nevoie şi acolo unde sunt convins cu argumente solide că banii vor fi cheltuiţi până la finalul anului”, a arătat premierul.

El a explicat că le cere "responsabilitate" tuturor miniştrilor, pentru că la construirea bugetului pe baza unui deficit pentru sumele necheltuite de ministere statul plăteşte dobândă la creditele contractate pentru acoperirea deficitului.

Cîţu a adăugat că a cerut, la nivelul ministerelor, lista cu acele proiecte care au fost bugetate dar a căror execuţie este zero. El vrea să verifice şi de câte ori unele proiecte au fost bugetate, fără a fi demarat execuţia.

Florin Cîţu a menţionat că va rămâne interimar la Ministerul Finanţelor până la 45 de zile, după care va numi un titular la portofoliu, din rândurile PNL. Conform premierului, viitorul ministru al Finanţelor va trebuie să fie foarte atent la modul în care sunt cheltuiţi banii publici şi să înţeleagă că rolul Ministerului Finanţelor este de a facilita guvernarea, "nu de a o împiedica”.