Ponta se pregăteşte de prezidenţiale: În 2024 va fi în sfârşit şi un preşedinte de centru-stânga şi am venit să pregătim momentul

„Am semnat azi acest pact alături de colegii mei din Pro România, pentru un motiv foarte simplu: principiile din acest pact sunt corecte şi sunt spre binele nostru ca societate. Nu întâmplător primul europarlamentar al Pro România este Corina Creţu, comisar european. Pro România s-a format recent şi din motivul că partidele din care noi am făcut parte s-au întors împotriva Europei şi noi considerăm că integrarea României în Uniunea Europeană este cea mai mare realizare a poporului român în ultimii 30 de ani. La fel, o justiţie independentă, apolitică, corectă este o condiţie fără de care nu putem progresa ca societate”, a afirmat Ponta după ce a semnat documentul.



El a spus că a învăţat din propria experienţă că politicienii se ceartă pentru orice şi nu pot să colaboreze pentru nimic, dar oamenii politici trebuie să-şi dea mâna când e vorba de interese într-adevăr naţionale. „Şi cred că astăzi iniţiativa dvs. şi răspunsul nostru este cel corect”, a adăugat Ponta.



„Referitor la justiţie, am susţinut şi vom susţine tot timpul ca nimeni să nu fie mai presus de lege. Din păcate pentru mine, am avut ocazia să dovedesc dacă acest principiu mi se aplică şi mie şi am dovedit că m-am supus legii, judecătorilor, am procedat corect. Cei care se opun legii, care se opun judecătorilor, mai devreme sau mai târziu au de pierdut şi e din nou o lecţie importantă pentru noi toţi”, a mai declarat liderul Pro România.



Victor Ponta a vorbit şi despre speranţa ca în 2024 România să aibă un preşedinte social-democrat.



„În final, dacă îmi permiteţi în acest cadru solemn o glumă, m-au certat foarte mulţi oameni azi că de ce vin la Cotroceni, vin la Iohannis, vin la... Am încercat să le explic: integrare europeană, justiţie... Nu i-am convins pe toţi. Vă rog să nu fiţi supăraţi pe social-democraţi şi pe oamenii de stânga care sunt proeuropeni. Liderii PSD sunt trecători. Şi le-am spus tuturor că, uitându-mă în Europa, după 20 de preşedinte de dreapta, în 2024 va fi în sfârşit şi un preşedinte de centru-stânga şi am venit să pregătim momentul”, a spus Ponta.

