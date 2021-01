Orban: PNL va avea 23 de prefecţi şi 47 de subprefecţi, USR-PLUS va avea 14 prefecţi şi 28 de subprefecţi, iar UDMR va avea 5 prefecţi şi 10 subprefecţi

„PNL va avea 23 de prefecţi şi 47 de subprefecţi, USR-PLUS va avea 14 prefecţi şi 28 de subprefecţi, iar UDMR va avea 5 prefecţi şi 10 subprefecţi. Nu e blocaj. Trebuie adoptat statutul prefectului. Ştiţi foarte bine decizia la nivelul coaliţiei ca prefectul să fie cu adevărat reprezentant al Guvernului, adică statutul prefectului să fie de fucţie de demnitate publică. Am început discuţiile. Într-o săptămână, două cred că vom finaliza şi negocierile legate de prefecţi şi subprefecţi, astel încât să fie aşezarea la guvernare finalizată. Obiectivul nostru e săptămâna aceasta să finalizăm evaluarea candidaţilor noştri pentru secretari de stat, preşedinţi de agenţii, vicepreşedinţi de agenţi, autorităţi, oficii. Nu e simplu. De exemplu pentru Agenţia Naţională de Resurse Minerale avem mai multe candidaturi, normal că ne dorim să alegem cel mai bun candidat pe care să îl propunem colegilor noştri”, a afirmat Ludovic Orban, la finalul şedinţei de marţi a Biroului Permanent al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

Chestionat de ce a fost întârziată organizarea unei şedinţe a BPN al PNL, în contextul tensiunilor din partid, Orban a răspuns: „Nu tensiuni. BPN va fi convocat după evaluarea candidaturilor. Organizaţiile au trimis candidaţii pentru diferite poziţii. Există o Comisie de evaluare din care face parte Florin Cîţu, Raluca Turcan, subsemnatul. Imediat ce vom termina evaluarea, probabil în cursul acestei săptămâni vom convoca BPN”.

Întrebat despre dacă s-a ajung la o înţelegere cu privire la funcţia de secretar general al Guvernului, liderul PNL a replicat: „Sunt mai mulţi candidaţi”.

„Eu nu am formulat nicio propunere, cum de altfel eu nu am propus pe nimeni pentru nicio funcţie. Am spus că este dreptul organizaţiilor care sunt cele care au muncit, care practic au dus campaniile electorale să desemneze reprezentanţi în funcţii. Am luat decizia ca şi la nivelul premierului şi la nivelul miniştrilor, propunerea să o formuleze premierul şi miniştri în privinţa secretarilor generali. Este normal, secretarul general este practic mâna dreaptă a premierului. Sigur că trebuie să fie din PNL. Avem foarte mulţi oameni de calitate, sunt convins că premierul va veni către BPN cu o propunere foarte bună”, a completat Orban.

Dan Barna a anunţat că discuţiile în şedinţa de luni a liderilor coaliţiei s-a avazt pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi urmează să mai fie o întrunire a coaliţie săptămâna viitoare pentru împărţirea funcţiilor de prefect între partidele aflate la guvernare.