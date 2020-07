Orban: După numărul de cazuri, aş propune prelungirea stării de alertă, dar obiectivul Guvernului este de a nu mai introduce restricţii pe viitor

Orban a mai declarat că ar propune prelungirea stării de alertă, având în vedere numărul mare de cazuri noi, dar că obiectivul Guvernului este de a nu mai introduce restricţii pe viitor.

”Prima consecinţă este că pacienţi pot fi externaţi la cerere şi a doua decizie a CCR este că nu mai putem aplica măsura carantinării, izolării la domiciliu. De exemplu, un pacient nu poate fi oprit, dacă vrea să fie externat, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei CCR şi nici nu intră la izolare la domiciliu, deci CCR a decis că o persoană care este infectată cu Covid poate să circule liberă, fără niciun fel de măsură de restricţie, lipsind autorităţile de a lua astfel de măsuri luate la nivel mondial. S-au legat de faptul că aceste condiţii de izolare, carantinare şi măsurile legate pacienţi sunt incluse într-un ordin de ministru şi nu printr-o lege adoptată de Parlament. Păi noi avem o lege, Legea 55 privind starea de alertă care ne furnizează baza pentru legislaţia secundară. CCR nu este la prima decizie care zădărniceşte eforturile noastre de a apăra sănătatea cetăţenilor. Vă aduc aminte că între starea de urgenţă şi starea de alertă practic a anulat toate amenzile şi a interzis autorităţilor să dea amenzi. După ce am văzut decizia CCR deja am structurat o lege, e o echipă comună a Ministerului Sănătăţii, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, cu componenta de IGSU care lucrează la un proiect de lege. Când este gata, convoc şefdinţă de guvern, luni, cel târziu marţi. Recomandarea mea către cetăţeni este să respecte regulile în vigoare. Izolarea, atâta timp cât ai fost în contact cu o persoană intoxicată, e posibil să fii infectat, recomandarea este să stea în izolare la domiciliu. Aceasta este recomandarea mea personală, să nu ţină cont de decizia CCR şi să stea izolaţi”, a declarat Orban la Digi 24.

Orban a subliniat că numărul mare de cazuri este consecinţa măsurilor de relaxare.

”Unii oameni sunt corecţi, respectă regulile. Cei care nu respectă regulile, trebuie determinaţi să respecte regulile

Virusul există, el se respândesşte, avem peste 400 de cazuri, acest lucru arată că lucrurile contină şi pentru a evita îmbolnăvirea este necesară respectarea regulilor. (...) Creşterea numărului de cazuri este rezultatul măsurilor de relaxare pentru căla fiecare măsură de relaxare au crescut interacţiunile între oameni. Problema pe care am avut-o, inclusiv în starea de alertă, vă aduc aminte că am fost amenzinţaţi de liderii politici că nu vor vota starea de alertă, oamenii au fost încurajaţi să nu respecte regulile”, a declarat Orban.

Premierul a mai arătat că 85 la sută din terase respectă regulile, dar că în cluburi nu se mai respectă nimic.

”În privinţa teraselor, 85% respectă regulile. Ce se petrece noaptea în terase care au şi activitate de tip club, oamenii intră într-o atmosferă de petrecere şi nu mai respectă regulile. Va exista o strategie pe care am pus-o la punct, să atacăm zonele unde avem informaţii. Formăm echipe mixte ca să putem avea o forţă mai mare. În ceea ce priveşte localurile, pot fă făcute controale de Poliţie, ANSVSA şi ANPC. Sunt anumite situaţii în care se pot supenda autorizaţii”, a declarat Orban.

Întrebat dacă va fi prelungită starea de alertă, Orban a declarat că personal ar prelungi această stare.

”După numărul de cazuri din ultimele zile, dacă astăzi ar trebui să iau decizia pentru mâine, după numărul de cazuri, aş propune prelungirea stării de alertă şi aş decide prelungirea stării de alertă. Vedem până în data de 15 care va fi evoluţia, rămân, totuşi încrezător, optimis, fac apel la oameni să nu asculte glasurile de sirenă care îi instigă să creadă că acest virus nu există”, a mai declarat Orban.

Prim-ministrul a subliniat că în priviţa stocurilor de materiale medicale, situaţia s-a schimbat radical de la izbucnirea pandemiei, dar el a mai spus şi că încă ne aflăm în valul unu al pandemiei..

”Situaţia s-a schimbat radical. În momentul izbucnirii crizei, în România nu se producea nimic. Special în perioada stării de urgenţă şi ulterior am mandatat instituţiile pe certificare din subordinea Ministerului apărării, să de avize, să de acertificări pentru producătorii care vor să producă aceste componente. au fost acreditate 26 de firme pentru măşti, 60 pt producerea de combinezoane. acum avem capacitatea de a produce.Acum trebuie să găsim soluţia ca producătorii să îşi găseacă piaţă de desfacere (...) Suntem în valul unu. Predicţiile făcute sunt unele care nu s-au putit anticipa pentru că nu se cunoaşte foarte multe despre acest virus. Noi ce am făcut, am aplatizat curba de infectare. Gândiţi-vă că România este o ţară unde 4 milioane de români lucrează în alte ţări unde a existat cel mai mare nivel de infectare nouă ne-au venit din aceste ţări 1,7 milioane de oameni. La noi a fost unrisc foarte mare”, a mai declarat Orban.

Premierul Ludovic Orban a mai spus şi că obiectivul Guvernului este de a nu mai impune vreo restricţie.

”Obiectivul nostru este să nu revenim cu nicio măsură de restricţie, în măsura în care oamenii respectă recomandările”, a declarat Orban.