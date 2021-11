Orban: Pe mine nu mă poate exclude nimeni din PNL. Am partidul în inimă, suflet şi minte. Ar fi culmea să mă dea afară Boc, Flutur şi Rareş Bogdan

Întrebat dacă îi este teamă privind excluderea din partid, pe care tot mai mulţi lideri liberali o cer, Ludovic orban a precizat: „Pe mine nu mă poate nimeni exclude din PNL, pentru că am partidul în inimă, suflet şi minte. Ar fi culmea să mă dea afară Boc, Flutur şi Rareş Bogdan etc. Asta ar fi culmea”. Subiectul excluderii lui Orban a fost ridicat luni seară, într-o şedinţă de BEx.

Fostul preşedinte al PNL a declarat că are în prezent un dialog constant cu toţi aleşii liberali neafiliaţi, după ce încă 11 deputaţi şi trei senatori au ales să părăsească grupurile parlamentare ale PNL.

Mai mult, Ludovic Orban a lansat atacuri la adresa lui Klaus Iohannis şi conducerii PNL: „De la Congres până astăzi nu am fost sunat de niciun lider PNL. E absolut penibil ce s-a întâmplat aseară. Eu nu am văzut ca un partid care vrea să guverneze să nu decidă candidatul. Cum să decidă Iohannis. La ora actuală nu mai există foruri statutare în PNL. Singurul for e Iohannis care dă ordine slugilor sale din PNL”.