Nicolae Ciucă: Cred că învăţământul românesc are nevoie să se modernizeze şi să se adapteze la nevoile viitorului

Nicolae Ciucă a fost întrebat, luni, de un elev, la evenimentul de închidere a Conferinţei privind viitorul Europei, dacă poate face ceva ca la şcoală să nu se mai înveţe aşa multă teorie, ci să fie mai multă practică.

„Sigur că putem face. Cred foarte mult că învăţământul românesc are nevoie să se modernizeze şi să se adapteze la nevoile viitorului, să se adapteze odată cu voi la nevoile viitorului şi dacă ne uităm la impactul pe care îl are toată dinamica aceasta a modernizării, a tehnologiei şi noi rămânem doar în acea linie mediană a teoriei fără să căutăm modul în care ea poate fi aplicată în practică, atunci nu vă asigurăm cadrul necesar să puteţi să vă pregătiţi şi să vă dezvoltaţi pentru viitor”, a transmis premierul.

El a precizat că din discuţiile avute la nivelul Ministerului Educaţiei se doreşte ca învăţământul să fie mult mai aproape de ceea ce se cere pe piaţa de muncă.

"Discuţiile pe care le-am avut la nivelul Ministerului Educaţiei cu domnul ministru, la nivelul pe care l-am avut cu organizaţiile de elevi, au ridicat aceeaşi problemă pe care ai ridicat-o şi tu şi vor o transformare a învăţământului astfel încât să fie mult mai aproape de ceea ce cere astăzi piaţa de muncă”, a afirmat premierul, adresându-i-se elevului.

El a adăugat că elevii trebuie să plece din şcoală având cunoştinţele necesare vieţii de zi cu zi.

„Măsurile pe care noi le întreprindem vizează tocmai acest lucru prin care voi să puteţi să plecaţi de la şcoală cu cunoştinţele necesare vieţii de zi cu zi şi cerinţei din mediul de afaceri, de acolo din industrie, din IT, chiar şi din agricultură, de ce nu, dar pentru asta trebuie să te pregăteşti. Am să-ţi dau un exemplu foarte aplicat. Discutam cu fermierii săptămâna trecută şi ei spuneau acelaşi lucru, de ce trebuie ca un absolvent de Agronomie să petreacă patru sau cinci ani la şcoală şi când ajunge la fermă să nu aibă cunoştinţele practice necesare să poată să facă ceea ce are de făcut”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Premierul consideră că în curriculă trebuie introduse toate acele materii şi toate acele activităţi care să pregătească elevii pentru ceea ce urmează să facă în viitor.