Moţiunea împotriva ministrului Justiţiei, discutată astăzi în plenul Camerei Deputaţilor. Tudorel Toader pare să fi pierdut susţinerea politică

La dezbaterile de marţi, deputatul PSD Florin Iordache l-a criticat pe ministrul Justiţiei, cerându-i să spună când dă ordonanţa de urgenţă pentru modificarea codurilor penale şi pentru revizuirea sentinţelor date de completurile de 5 judecători şi a precizat că, în PSD, atunci când ai greşit demisionezi sau eşti remaniat. ALDE a anunţat că nu va participa la vot. În schimb, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, marţi seara, într-o emisiune la TVR 1, că deputaţii UDMR nu îl vor susţine pe Tudorel Toader la votul moţiunii simple.

Moţiunile simple se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.

Anunţul liderului UDMR a venit după ce Toader a fost criticat chiar de PSD în plen.

„OUG 7 - sunt chestiuni care pot fi criticate e vorba de articolul care vizează separarea carierelor. dle ministru, cred că separarea carierelor este un lucru pe care noi l-am câştigat în Parlament. Dvs. aţi venit şi ne-aţi prezentat un proiect şi apoi aţi trimis-o tot timpul pe dna secretar Mariana Moţ. Cred că un lucru câştigat al legii 303 este tocmai separarea carierelor. (...) Şi pot să înţeleg protestul pe care judecătorii l-au avut atunci când aţi venit dvs. cu articolul 54”, a spus deputatul PSD Florin Iordache.

El i-a cerut ministrului să spună când dă OUG pe codurile penale.

„Eu şi colegii mei din PSD am luat voturi să fim la putere şi să îndeplinim ceea ce am promis. Noi am promis o justiţie în slujba cetăţeanului, o justiţie astfel încât să nu mai existe abuzuri în justiţie, dle ministru. Cred că dvs şi noi avem o decizie de cel puţin 2 luni de zile în care am stabilit că cel puţin articolele declarate const privind CP şi CPP şi decizia cu completurile de 5. Aveţi obligaţia dle ministru să ne spuneţi când daţi această ordonanţă”, a afirmat Iordache.

În schimb, ALDE a exprimat aprecieri la adresa lui Tudorel Toader şi a anunţat că nu va vota moţiunea.

În timpul dezbaterilor, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a subliniat că îşi asumă ceea ce a făcut el, însă opera de legiferare a legilor justiţiei şi de modificare a codurilor penale aparţine Parlamentului. Şi în privinţa Secţiei speciale de anchetare a magistraţilor, ministrul a precizat că aceasta a fost opera Parlamentului şi că a fost declarată constituţională. Toader a mai susţinut că recidiva deţinuţilor a scăzut în ultimii zece ani, iar, datorită legii recursului compensatoriu adoptate de Parlament, nu mai este o problemă nici cu numărul funcţionarilor din penitenciare, care în curând vor ajunge unul la unul cu deţinuţii.

„Îmi asum ceea ce am făcut eu. Vreau să vă spun aşa, şi anume data de 25 octombrie 2017. M-am prezentat la Comisia specială, timp de 50 de minute am prezentat un proiect de lege pentru modificarea celor 3 legi ale justiţiei (...) şi un draft pe 18 pagini pentru solicitarea Comisiei de la Veneţia. Le-am lăsat la solicitarea comisiei (...), după o săptămână au apărut trei proiecte de lege şi mai departe opera de legiferare nu a fost a Ministerului Justiţiei, ci a Parlamentului”, a declarat Tudorel Toader.

El a precizat, de asemenea, că Guvernul a trimis două proiecte de lege pentru modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.

”Cele două proiecte au venit la dvs. în Parlament şi mai departe a fost continuată opera de legiferare”, a mai spus Toader.

„Prin urmare, mă bucur dacă reţineţi că n-am negat nimic din ceea ce fac eu, dar dacă sunteţi de acord să nu preiau eu ceea ce n-am făcut eu, ca să nu zic ceea ce fac alţii”, a subliniat ministrul Justiţiei.

În ceea ce priveşte MCV, Toader a spus: „Vă rog să prezumaţi că o recomandare este o recomandare”. El a mai spus că cei câţiva experţi ai Comisiei Europene care redactează rapoartele nu au putere de supralegiferare în ţară.

Referitor la Secţia specială de anchetare a magistraţilor, ministrul Justiţiei a subliniat că înfiinţarea acesteia este „opera legiuitorului” şi că a fost declarată constituţională.