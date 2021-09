Moşteanu: Am văzut funcţionând noua alianţă PSD-PNL. A fost respinsă suplimentarea ordinii de zi cu chemarea lui Florin Cîţu la „Ora Guvernului”

„Tocmai s-a terminat o şedinţă de Birou permanent în care am văzut din nou funcţionând noua alianţă PSD-PNL. Grupul USR PLUS a făcut săptămâna trecută, marţi, o solicitare de prezentare la Ora Guvernului a premierului Florin Cîţu. Ştiam că astăzi o să vină Virgil Popescu. Am făcut solicitarea pentru 4 octombrie. N-a fost introdusă la mapa Biroului permanent, am cerut suplimentarea ordinii de zi, PSD şi PNL au respins cererea mea de suplimentare a ordinii de zi, însă au admis o cerere de suplimentare a ordinii de zi a PSD de chemare a domnului Bode”, spune Ionuţ Moşteanu.

Liderul crede că „este important să avem această discuţie în acest for, în Parlament despre vaccinare. Vedem că suntem pe peultimul loc din Europa la vaccinare. Suntem din nou în plin val patru al pandemiei şi Florin Cîţu, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, trebuie să dea nişte răspunsuri. Mai ales acum după acest week-end în care am văzut o atitudine sfidătoare la adresa românilor cărora li se spune de către Florin Cîţu să ţină cont de restricţii, pe de o parte, şi pe de altă parte am văzut un Congres PNL cu 5.000 de oameni, umăr la umăr, înghesuiţi ca să voteze noul preşedinte”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, luni la Parlament.

Potrivit lui Ionuţ Moşteanu „aici e vorba de dublă măsură şi trebuie să avem nişte răspunsuri, noi ca reprezentanţi ai românilor, să ştie toată lumea, aşa cum mult îi place noului preşedinte al PNL să spună – românii trebuie să ştie”, a conchis Moşteanu.