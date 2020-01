Moise Guran a colaborat cu USR şi PLUS din 2018. „N-am considerat că este un conflict de interese”

Întrebat cum s-a produs apropierea de USR, Moise Guran a explicat că atât USR cât şi PLUS i-au făcut, în 2018, o ofertă de a coordona campania, însă acesta a refuzat.





„Ofertă pe care am refuzat-o. N-am considerat că este un conflict de interese dacă lucrez cu ei şi din toamna lui 2018 am lucrat cu ei la programele lor, separat, şi cu USR şi cu PLUS. Ei au venit cu idei, eu am venit cu idei. Programele lor sunt compatibile, precum roţile dinţate. M-am gândit că cele două partide ar trebui să aibă programe compatibile tocmai în vederea fuziunii lor”, a declarat Moise Guran miercuri seară la Digi24.





Acesta a precizat că „impulsul” care l-a determinat să intre în politică a fost momentul 10 august, atunci când mitingul diasporei a fost reprimat violent de jandarmi.





„Pe 10 august noi toţi ne-am speriat, pentru că acela a fost momentul în care Liviu Dragnea a recurs la violenţă pentru a-şi duce puterea în altă zonă. Democraţia din România n-a fost niciodată mai ameninţată după 1989, cu excepţia mineriadelor, cum a fost la 10 august 2018. Atunci am avut acel impuls, am vorbit şi cu familia şi cu colegii şi le-am spus: eu mă duc în politică, ca jurnalist nu mai am ce să mai fac. După care mi-am dat seama că exista în continuare acel pericol şi că eu, ca voce a societăţii, eram mult mai credibil ca jurnalist. Am zis că nu mă mai duc în politică, rămân jurnalist, poate sunt mai util ca jurnalist”, a precizat acesta.