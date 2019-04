Ludovic Orban, după întâlnirea cu comisarul pentru cercetare: E surprins că nominalizarea Codruţei Kovesi nu este sprijinită de toţi reprezentanţii României

„Un alt subiect abordat in cadrul discutiei noastre a fost stadiul negocierilor dintre Parlamentul European si Consiliul UE privind nominalizarea candidatului roman, Laura Codruta Kovesi, in functia de Procuror-sef al Parchetului European. Comisarul European, Carlos Moedas si-a exprimat nedumerirea legata de situatiile judiciare ciudate aparute in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi precum si surprinderea ca nominalizarea candidatului roman nu este sprijinita de toti reprezentantii Romaniei.

La randul meu, am reafirmat sprijinul Partidului National Liberal pentru candidatura d-nei Kovesi atat la nivelul Partidului Popular European din care facem parte cat si la nivelul Parlamentului European prin activitatea europarlamentarilor romani din PNL. Sunt covins ca, alaturi de prietenii si colegii din Partidul Popular European, vom castiga toate bataliile politice la nivel european cu PSD si ALDE pentru binele Romaniei si al romanilor“, a scris Ludovic Orban pe Facebok.

Prim-vicepreşedintele Comisie Europene, Frans Timmermans, a declarat, miercuri, că a avertizat Guvernul României că nu este în regulă să aibă vreo iniţiativă în ceea ce priveşte imunitatea „demnitarilor de rang înalt” şi că Bruxelles va reacţiona imediat prin măsuri dure, în caz contrar.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: