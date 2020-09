Ludovic Orban, după demiterile din partid: „E vorba de filiale care nu au avut performanţă”. Ce spune despre Violeta Alexandru şi PNL Bucureşti

În deschiderea intervenţiei, liderul PNL a explicat că PNL este „câştigătorul clar” al alegerilor locale şi că liberalii au înregistrat o „victorie simbolică” împotriva PSD.

„PNL este câştigătorul clar al alegerilor locale. Scorul politic obţinut de 34% la CJ e cel mai mare scor politic obţinut de PNL sau vreo altă formaţiune de dreapta în 30 de ani de democraţie. De asemenea, scorul obţinut de candidaţii la funcţia de preşedinte la Consiliul Judeţean ai PNL este de peste 40%, ca de altfel şi scorul obţinut de candidaţii la primărie în toată ţara, care e de peste 40%. Chiar dacă nu am câştigat ca numnăr de primar, PSD a scăzut de la 1700 la 1400, iar noi de la 1069 am sărit de 1280 de primari. Mai aşteptăm clarificarea situaţiei în mai multe primării. De asemenea, PNL a sprijinit şi mai mulţi candidaţi independenţi care pot fi consideraţi candidaţi câştigători cu susţinerea PNL. PNL a reuşit victorii cu o valoare simbolică împotriva PSD. Vrancea a fost câştigată de candidatul PNL. Am reuşit să câştigăm judeţe în care PSD a condus în ultimii 30 de ani, judeţe care au fost ţinute în sărăcie. De asemenea am reuşit să câştigăm cel mai mare număr de primari de municipii de reşedinţă de judeţ”, a declarat Ludovic Orban la finaul şedinţei Comitetului Politic Naţional al PNL.

Acesta din urmă a explicat apoi că mai mulţi lideri de filiale din ţară şi-au dat „demisia de onoare” în urma scorului slab de la locale.

„În cadrul analizei am discutat şi de filialele care nu au obţinut performanţă. În urma acestei analize, mai mulţi colegi, preşedinţi de filiale, şi-au dat demisia de onoare. Este vorba de filialele care au obţinut un scor sub 27%. Filiala Ialomiţa, filiala Brăila, filiala Hunedoara, filiala Buzău. De asemenea şi-au demis demisia din funcţiile de preşedinte fostul primar al Timişoarei Nicolae Robu, şi preşedintele PNL Satu Mare”, a adăugat liderul PNL.

În ce priveşte situaţia liderului PNL Bucureşti Violeta Alexandru, unul din oamenii de încredere ai premierului, Orban precizează că obiectivul partidului a fost să oprească „dezmăţul public” şi arată că PNL ar fi obţinut un scor mai mare dacă avea candidat propriu.

„PNL a câştigat alegerile în Bucureşti susţinând candidatul la primăria Nicuşor Dan. A fost un sacrificiu necesar fără de care nu am fi câştigat primăria Generală. Am fi obţinut un scor mai bun dacă aveam candidat propriu, dar obiectivul nostru era să oprim dezmăţul public”, a mai afirmat Orban.





