Dragnea, despre proces: Nu am emoţii, pentru că sunt nevinovat. A doua zi după alegeri, Iohannis l-a chemat pe Tăriceanu pentru a încerca să răstoarne majoritatea

Luni a fost o zi tensionată: câteva sesizări la CCR, procesul dvs la Curtea Supremă .Instanţa a rămas în pronunţare pentru 27 mai, la o zi după alegerile europarlamentare. Aveţi emoţii, vă aşteptaţi să dea sentinţa pe 27 mai?

Liviu Dragnea: Eu nu mai am de mult emoţii, pentru că sunt complet nevinovat. Ce va decide instanţa, vom vedea. Nu poate nimeni să oprească speculaţiile cu aceste coincidenţe. În aceeaşi zi, CCR trebuia să judece o speţă destul de clară, la fel şi ICCJ. O să vedem pe 27 mai.

Deci nu faceţi o legătură între ziua sentinţei şi rezultatul votului?

Nu mai e cazul să o fac eu. Am văzut că mulţi leagă sentinţa de rezultatul votului. Nu se mai feresc: se asumă că sunt decizii politice. Ar trebui să fie o decizie bazată pe probe, probe care nu există. O fi bine că am ajuns aici?

Ieri n-aţi mers la Înalta Curtea. S-au strâns acolo şi suporteri ai dvs, dar şi contestatari.

Sunt bucuros că n-au venit toţi cei care voiau să vină să mă susţină. Era vorba de 10-15.000 de oameni care voiau să vină. Am aflat şi i-am oprit, pentru că nu voiam să apară incidente. Ceilalţi sunt cei pe care îi vedem la mitinguri şi care au făcut presiune. E o presiune fără perdea şi o ameninţare la adresa judecătorilor. Mi se pare profund nelegal şi sunt acţiuni care au rolul de a influenţa Justiţia.

Credeţi că vine tot de la politicieni?

Constatăm un nivel de radicalizare a societăţii destul de pronunţat. Oamenii preiau violenţa limbajului de la vârful politicii. Şi în şcoli s-a ajuns ca elevii să fie violenţi în limbaj, între ei şi cu profesorii. Unul dintre principalii vinovaţi este Iohannis. A început cu construcţia acestei industrii a urii imediat după alegerile parlamentare din 2016. A doua zi după alegeri l-a chemat pe Tăriceanu pentru a încerca să răstoarne majoritatea, nerespectând votul. Face mult rău socieăţii.

Dvs., personal, aveţi să vă reproşaţi ceva?

Noi nu am vrut să întreţinem acest conflict, doar am răspuns de câteva ori. PSD nu a promovat un discurs al urii. După ce am fost ales preşedinte al PSD, am început să fac apeluri publice la dialog, până când mi-au spus colegii că e pierdere de timp. Noi am preferat ca acestui discrus violent al dezbinării să punem în contrapartidă dezvoltarea românilor.

Cel mai important lucru pe care ar trebui să ştie un preşedinte e că o ţară nu trebuie să fie dezbinată, pentru că e mult mai uşor de dezbinat. Prin ceea ce am făcut noi s-a dovedit că lucrurile merg foarte bine.

Există o parte a societăţii, unii de bună credinţă, care contestă guvernarea şi pe dvs personal. Ce le-aţi spune pentru a începe o împăcare?

Să aibă o abordare pragamatică. Dacă ar fi să-mi formez o părere despre un partid, m-aş uita întâi ce a făcut acel partid în mod concret. E mai bine în mediul economic? E mai bine. Creşterea economică nu vine din cer. S-au mărit pensiile? S-au mărit. Am eliminam birocraţia pentru firme.

S-a dublat suma alocată pentru burse, deci studenţii au venituri puţin mai mari. E transportul gratuit pe CFR. O stundentă a propus să extidem această măsură, să se aplice o reducere de 50% pe trasnportul intern cu avionul. E o ideea foarte bună, am vorbit cu Guvernul.



De ce credeţi că oamenii sunt în continuare nemulţumiţi?

O să vedem la vot. Cauza principală e că nu s-a comunicat într-un mod coerent, zilnic, orice măsură care a fost luată, efectele şi beneficiile acelei măsuri. La această campanie de minciună permanentă nu s-a venit cu aceeaşi intensitate de răspunsuri şi nici nu a fost o campanie proactivă de comunicare a acestor măsuri.



S-a discutat despre preţuri, cum că creşterea de preţuri a mâncat din creşeterea salarilor şi a pensiilor. Avem o creştere de 3,2%, din care se scade inflaţia, avem o putere de cumpărare semnificativă. Câte pâini poate să cumpere acum, câtă carne, câtă benzină? E un calcul simplu. E o minciună că creşterea preţurilor a omorât creşterea salariilor şi a pensilor.



Ni s-a spus în fiecare an că nu o să avem creşeterea econimică pe care noi am prognozat-o şi că nu o să ne încadrăm în deficit. S-a dovedit că nu a fost nimic real. 2017 a fost un an cu aproape 7% creştere economică, aproape primii din Europa. Creşterea de preţuri nu făcut-o Guvernul. Preţurile oricum ar fi crescut. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu măream pensiile şi salariile? Guvernul creşte la carburanţi? Nici vorbă. Creşte Guvernul preţurile la produsele din import? Nici vorbă.

Vă place modul cum e structurată economia?

Cîţu habar nu are de economie. E pentru prima dată când un domeniul construcţiilor a apărut o creştere de 13%. Asta arată încrederea în economie. E cea mai mare prostie că această creşetere econimică se bazează exclsuiv pe consum. Nu există. Au crescut investiţiile publice an de an. Au crescut şi investiţiile străine. Credeţi că ar veni să investească într-o economie şubredă?







Am văzut recent o analiză în care se spunea că în peste jumătate din judeţele României, principalul angajator e statul?



N-am făcut acea analiză. Ponderea angajatorilor în economie românească este mai mare în mediul privat. Cum să fie ponderea principală e în mediul public? Sunt analize neserioase. În toate judeţele a crescut numărul de locuri de muncă.





Există foarte mulţi români neconvinşi de măsurile PSD.

Pentru că am comunicat prost. Alt motiv e că unii oameni nu pot vota cu un anumit partid. O parte din societate votează emoţional.







Aţi pomenit de 2015 când aţi preluat PSD. Mulţi lideri din opoziţie erau fericiţi pentru că eraţi văzut un om al dialogului.

Am injurat pe cineva? Am dat in cap cuiva? Am avut intâlniri cu Iohannis. Am fost luat în băşcălie şi de către partid. Declicul l-a reprezentat alegerile din 2016. Ei au crezut că după guvernarea dezastruoasă a lui Cioloş vor face tot ei guvernul.







S-au gândit că asta e calea: violenţă, ură, venin şi diabolizarea mea. Îţi trebuie un anumit tupeu să negi evidenţa. S-a ajuns în situaţia în care nu mai poate exista dialog. Când în România va veni un preşedinte cu mai multă minte, sper că în toamna asta, şi care va înţelege că trebuie să lucreze cu oricne care produce dezvoltare, de acolo vor începe lucrurile să se repare.







A avut România un astfel de preşedinte, un om al dialogului?

Iliescu a fost un om al dialogului, cu răbdare inimaginabilă, care a adus linişte în ţară. În 2004, România începuse să se dezvolte. A venit perioada lui Băsescu, care a mers pe divizare totală. Constantinescu a fost tot un om al dialogului. Nu a fost un om pus pe scandal.







Era tot statul paralel şi în timpul luoi Constantinescu?



Nu-l condamn pentru asta. Moare greu statul paralel. A venit Iohannis, pe care nu-l puteţi număra cu nimic semnificativ. A încălcat Constituţia atât de mult în picioare încât susţinătorii săi spun că nu-i bună Constituţia. El trebuia să medieze societatea. Dacă ar fi rămas guvernarea Cioloş, eram praf pe agricultură şi pe veniturile la bugetul de stat.





Aţi zis mai devreme Guvernul nostru. Sunteţi deja la al treilea guvern. De ce s-a ajuns la trei guverne?

E prima dată când avem un program de guvernare foarte riguros, care trebuie îndeplinit. Eu am spus în campanie că cel mai important nu e numele premierului, ci programul de guvernare.







Dacă rezultatele guvernărilor din aceşti doi ani erau proaste, puteam să fiu pus la zid. Am avut grijă ca pe primul loc să punem programul de guvernare. Premierii vin şi pleacă, miniştrii vin şi pleacă, programul de guvernare rămâne. Ritmul de lucru pentru acest program de guvernare este infernal.





Cazul domnului ministru Cuc cum îl vedeţi? A fost schimbat de domnul Tudose, dar acum a revenit?

Cuc este un ministru eficient. Sunt rezultatele. Răzvan Cuc nu a găsit niciun proiect finalizat. Eu cred că e un ministru bun. Am încredere în el.







Aţi vorbit de eficienţă, de guverne care au plecat. Deci, domnii premieri Grindeanu şi Tudose nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor.

Unii ajunseseră în situaţia în care nu mai aveau conexiune cu partidul. Nu poţi să faci un guvern politic şi de a doua zi să spui că eşti tehnocrat. Să spui că nu mai e bun programul de guvernare. Am avut divergenţe cu un premier pe transferul de contribuţii. Care s-a dovedit o măsură senzaţională. 90% din cei care o huleau nu aveau habar despre ce e vorba. Bugetul asigurărilor sociale are excedent. Până acum, bugetul pentru pensii avea deficit.







Doamna Dăncilă e un premier bun conform criteriilor? Până acum, da.

În ce relaţii mai sunteţi cu doamna Dăncilă? Eu mă aştept ca fiecare să nu uite de ce au fost puşi unde au fost puşi. Eu am relaţii personale cu femeia pe care o iubesc. Nu discut despre relaţii persoanle.





O să analizăm după alegeri, pentru că nu stă nimeni să vadă asta. E un sfat pentru oricine: să nu uite pentru ce a fost pus acolo. A fost pusă acolo pentru a implementa un program de guvernare. Dacă fiecare membru al guvernului ţine minte asta, şi nu consideră că i-a crescut şi capul, atunci o să fie un ministru bun şi eficient.





A apărut şi controversa privind modul de înlocuire a miniştrilor: remaniere sau restructurare. Cum se finalizează?

Habar n-am. Noi am susţinut cu toţii că nişte miniştri trebuie înlocuiţi. A fost o discuţie pe procedură. Aproape toată lumea i-a spus doamnei premier că Iohannis nu va da curs propunerilor. Intenţia e ca un Guvern să fie complet. În CEx va fi din nou o discuţie.







Nu era mai simplu să discutaţi cu preşedintele?

Doamna premier a vorbit cu preşdintele. Trebuia să mergem cu lăutari la Cotroceni?





Am văzut că doamna Dăncilă merge să facă campanie mai ales unde sunt susţinători ai partidelor de Opoziţie. A fost o gândire sau aşa s-a nimerit?

Nu numai doamna premier merge, nu numai eu merg. Merg toţi colegii în toată ţara. Noi o să fim primii care vor face Muzeul Revoluţiei la Timişoara. O să-l facem în garnizoana din centrul oraşului. România merită aşa ceva. Sunt deja fondurile alocate. Urmează procedurile.





Europarlamentarii PSD vor rămâne în grupul socialist?

E un subiect pe care îl discutăm după alegeri.







Îl susţineţi pe Frans Timmermans la şefia Comisiei Europene?

Astea sunt negocieri foarte grele. Vor începe imediat după alegeri, poate în acea noapte. Cel mai important lucru e că europarlamentarii PSD vor susţine interesele României fără ezitare.







PSD susţiem cu tărie parcursul european al României, ar nu în geneunchi. Legea dublului standard, pe care o vom vota în iunie, nu e făcută împotriva UE: E făcută pentru sănătatea noastră, a copiilor noştri.

Va fi o lege foarte dură.

















