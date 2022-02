Klaus Iohannis salută decizia SUA de a trimite 1.000 de militari în România. Premierul Ciucă: „O măsură la care ne aşteptam”

„Această contribuţie semnificativă reprezintă o demonstraţie fără echivoc a solidarităţii Statelor Unite, ca aliat şi principalul partener strategic al României, în contextul eforturilor de consolidare a descurajării şi apărării pe Flancului Estic al NATO, inclusiv în România, ca răspuns la actualele evoluţii îngrijorătoare de securitate din Vecinătatea Estică. (...)

Desfăşurarea în România a efectivelor Statelor Unite ale Americii în cursul acestei luni demonstrează totodată angajamentul ferm al SUA în favoarea aprofundării parteneriatului transatlantic. Această decizie vine inclusiv ca urmare a demersurilor constante şi poziţionării active şi consecvente ale ţării noastre, inclusiv la cel mai înalt nivel, în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, precum şi în relaţia directă cu Statele Unite, în sensul consolidării, în mod unitar şi coerent, a întregului Flanc Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră”, a transmis Administraţia Prezidenţială,

Conform sursei citate, preşedintele Klaus Iohannis speră că această decizie va avea şi un rol important de descurajare a oricăror evoluţii negative de securitate în regiune, că va fi urmată şi de alte demersuri în acelaşi sens în context aliat, precum şi că dialogul diplomatic va continua şi că vor fi identificate soluţii viabile pentru situaţia actuală de securitate.

La rândul său, premierul Nicolae Ciucă a transmis că decizia SUA „este o măsură asiguratorie la care ne aşteptam”.

„Astăzi s-a făcut anunţul formal. Ca atare, în perioada următoare, în conformitate cu planurile de deplasare, urmează să se stabilească la nivelul experţilor, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, modul în care se va desfăşura activitatea. Nu sunt 1.000 de soldaţi germani, sunt 1.000 de soldaţi americani care sunt dislocaţi din Germania în România”, a afirmat Ciucă.

Totodată, printr-un mesaj postat pe Twitter, Guvernul României le-a mulţumit Statelor Unite pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a anunţat, miercuri, că Statele Unite vor trimite trupe suplimentare în Europa. Concret, 2.000 de militari americani vor ajunge în Germania şi Polonia, în timp ce din Germania vor fi trimişi aproximativ 1.000 de soldaţi americani în România.

