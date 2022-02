Iulian Fota a fost numit în funcţia de secretar de stat pe afaceri strategice în Ministerul de Externe

Potrivit sursei citate, Iulian Fota îi va înlocui pe Dănuţ-Sebastian Neculăescu, care este eliberat din funcţie, tot printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciucă.

Iulian Fota a fost directorul Colegiului Naţional de Informaţii, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” între anii 2016-2020.

Între anii 2009-2014 a fost consilier prezidenţial pentru securitate naţională, şef al Departamentului pentru Securitate Naţională în cadrul Administraţiei Prezidenţiale în timpul mandatului lui Traian Băsescu.



Potrivit CV-ului său, Fota a fost şi directorul Colegiului Naţional de Apărare între anii 2005-2009, iar înainte a ocupat funcţia de consilier în cadrul Departamentul pentru integrare euro-atlantică şi politică de apărare al Ministerul Apărării Naţionale între anii 2002-2005.

Între anii 2015-2016 a fost coordonator al părţii române şi responsabil pentru proiectul U.S.-Romania Initiative Defense and Security Working Group şi în prezent este membru în bordul ştiinţific al think-tank-ului Center for European Policy Analysis şi al revistelor Revista de Istorie Militară (România) şi Journal of Transportation Security (SUA).