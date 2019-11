Iohannis răspunde la atacurile xenofobe ale PSD: De la persoane care mă atacă cu mizerii xenofobe nu pot să presupun că au beneficiat de prima etapă de educaţie

„Primul tur l-am câştigat binişor. (...) Eu îmi doresc o schimbare înspre bine pentru România şi schimbarea se produce acum, în acest moment, deja, când vorbim. (...) Unii au început să dezbată dezbaterea. În esenţă, o dezbatere este un lucru onorabil între politicieni, dar vreau numai să spun nu particip la dezbatere cu contracandidata fiindcă doamna Dăncilă, contracandidata mea, reprezintă un partid nedemocratic, nereformat, reprezintă guvernul care a întruchipat regimul toxic Dragnea - Dăncilă care a guvernat cras împotriva românilor, a atacat românii în stradă în acel 10 august de anul trecut. Pe reprezentanta unui astfel de partid nedemocratic şi care mai nou aruncă acuzaţii xenofobe în spaţiul public, o astfel de candidată nu pot să o întâlnesc la o dezbatere. Despre ce să vorbim?”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis luni, la un miting electoral la Ploieşti.Klaus Iohannis a criticat-o pe Viorica Dăncilă despre care a spus că a ”compromis” România în plan extern şi a condus un guvern care ”i-a bătut în stradă pe români”.Iohannis a catalogat-o pe Dăncilă drept ”o candidată care a tolerat permanent atacuri xenofobe de cea mai joasă speţă făcându-se că este plecată undeva”.„Cu această doamnă să discut despre Europa?”, a întrebat Iohannis.Preşedintele a răspuns atacurilor unora dintre liderii social-democraţi la adresa sa, ironizându-i.„A pus această contracandidată a mea pe unii din echipa de acolo de la PSD să spună lucruri foarte ciudate, cum că eu mi-aş dori să adun pesediştii undeva pentru reeducare. Acuma, una la mână, asta nu este treaba mea şi nu am de gând să o fac. Doi: ca să reeduci pe cineva, prima dată trebuia să fie educat, or de la persoane care mă atacă cu mizerii xenofobe nu pot pur şi simplu să presupun că au beneficiat de prima etapă esenţială de educaţie”, a adăugat şeful statului.Candidatul PNL a combătut ideea conform căreia lipsa dezbaterii cu Viorica Dăncilă ar fi un deficit democratic: ”În România există un deficit democratic, are un nume, se numeşte Partidul Social Democrat”.Iohannis a afirmat că ar fi o ”premieră absolută” ca anul să se termine cu un preşedinte de centru -dreapta şi cu un guvern liberal.Şeful statului a pus accent pe importanţa prezenţei la vot a cât mai multor alegători, dând exemplul scrutinului parlamentar din decembrie 2016 care a adus PSD la putere din cauza prezenţei scăzute la urne.„PSD este un adversar încă foarte puternic. PSD-ul a avut grijă în ultimii 30 de ani, în care nu numai că a inhibat dezvoltarea României, şi-a înşurubat neamurile, prietenii, gaşca politică peste tot în sistemele publice. Atenţie! PSD-ul a fost trimis acasă la europarlamentare, la referendum şi în primul tur al prezidenţialelor, dar războiul nu s-a terminat. Am câştigat primele bătălii. (...) mai este însă de lucru. Trebuie să convingeţi oamenii să iasă la vot pe 24 noiembrie, alegerile se câştigă prin vot, iar ca să le câştigăm trebuie să-i convingeţi pe oameni să meargă acolo. Alegătorul cu ştampila de vot în mână este adevăratul erou al alegerilor. Dacă nu merg la vot, nu este sigur că vom câştiga toate aceste bătălii, prezenţa la vot este de o importanţă extraordinară”, a spus Iohannis.Şeful statului a dat exemplul scrutinului din decembrie 2016, când PSD nu a avut voturi mai multe decât la alte alegeri, dar absenteismul de la vot a dus PSD la putere şi ”a făcut posibil acest regim toxic Dragnea-Dăncilă”.