Ioan Mircea Paşcu: Dacă PSD câştiga europarlamentarele, Dragnea îşi anunţa candidatura la prezidenţiale

„Deşi nu îmi place sa admit, de data asta, tovarăşul de matrapazlâcuri al cetăţeanului Dragnea (n.r. Codrin Ştefănescu) are dreptate: dacă PSD câştiga alegerile europarlamentare, in seara respectiva cetăţeanul Dragnea plănuia sa îşi anunţe candidatura la prezidenţiale (o candidatura la fel de falsa ca şi a Dancilei, care s-a grăbit sa-i ia locul imediat după arestare). Cum victoria anticipata de PSD (conducerea era atât de sigura pe ea, încât nici nu s-a mai obosit sa organizeze, cum facuse la toate alegerile de pana atunci, o numărătoare paralela) s-a tranformat in înfrângere certa, utilitatea politica a cetăţeanului Dragnea a ajuns brusc la zero, drept pentru care a şi fost rapid îndepărtat de pe tabla de joc”, a scris pe pagina sa de Facebook Ioan Mircea Paşcu.

Pe de altă parte fostul europarlamentar în contrazice pe Ştefănescu în alte puncte. „Cu ce nu sunt însă de acord din “zicerile” unuia ca Stefanescu, este ca vina pentru pierderea alegerilor ar aparţine “electoratului nerecunoscător”, in niciun caz prostiilor cât carul făcute de el şi cetăţeanul Dragnea, inclusiv in alcătuirea listei. Şi ca sa exemplific, o sa dau un singur caz, cel al domnului Terhes, bine cunoscut încă înainte de alegeri in tot nord-vestul României, unde a candidat din partea PSD, pentru sprijinul, inclusiv juridic, acordat din SUA luptei greco-catolice pentru recuperarea bisericilor ortodoxe (procese peste procese, asistenta juridică etc)”, a completat fostul ministru al Apărării.

„După ce ca rezultatul înregistrat de PSD in regiunea de nord-vest a fost dezamăgitor de mic, după numai câteva luni, dl europarlamentar Terhes a şi părăsit delegaţia PSD şi grupul Socialiştilor şi Democratilor din Parlamentul European, pentru a trece la ... grupul Popular, motivând ca el a ajuns pe lista PSD din partea ţărăniştilor, membrii ai partidului popular european, un “târg” năşit pe ascuns de Stefanescu şi girat cu ambele mâini de cetăţeanul Dragnea. Nu, v-aţi săpat singuri groapa!”, conchide Paşcu.