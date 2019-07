Gabriela Firea explică de ce nu a fost miercuri pe Arena Naţională: Mai e de aşteptat până vom ajunge să respectăm o personalitate care a fost aleasă

Edilul a afirmat că după evenimentul de anul trecut când a fost huiduită de spectatorii de pe Arena Naţională , de data asta a ales să stea „cuminte” cu familia.

„A fost un eveniment foarte neplăcut anul trecut, în care eu am fost solicitată să mă prezint şi am organizat în câteva ore totul. Nici nu mi-a trecut prin cap, aşa cum s-a spus, să mă lipesc de o mare campioană, nici nu aş putea. Asta e o manipulare, că cineva ar putea să ia din aura şi din simbolistica unui mare campion. A fost cadoul de ziua mea, Simona Halep a câştigat de ziua mea, 13 iulie, am fost fericită şi eu şi familia mea, dar am stat cuminţi, am spus «Nu mai vrem să supărăm pe nimeni, să se considere că vrem să ieşim în faţă»”, a declarat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a explicat apoi că nici la insistenţele lui Ion Ţiriac nu a fost de acord să-şi facă apariţia pe Arena Naţională şi a subliniat că mai e de aşteptat până ce „vom ajunge la acea normalitate în care să respectăm o personalitate”.

„M-a sunat domnul Ţiriac de ziua mea, spre seară, după un eveniment istoric, şi m-a rugat să mă implic şi să organizez această primire a Simonei Halep, că nu vrea să lucreze cu altă structură. Domnul Ion Ţiriac poate confirma, m-a rugat să vin şi mi-a spus «intraţi cu mine», pentru că eu, peste tot pe unde am fost în lume, oficialitatea care era acolo, primarul, intra, oferea şi pleca, nimeni nu avea de gând să stea jumătate de oră, că e normal. I-am spus (domnului Ţiriac -n.r.) «vă mulţumesc, dar consider că mai e de lucru, de aşteptat, până vom ajunge în acea normalitate în care să respectăm o personalitate care a fost aleasă», pentru că eu nu am fraudat această poziţie”, a mai declarat Gabriela Firea.

Grija edilului faţă de imaginea publică vine şi în contextul în care Gabriela Firea a afirmat că analizează posibilitatea unei candidaturi independente la alegerile prezidenţiale . Potrivit unor surse, primarul urmează să se întâlnească cu Victor Ponta şi Călin Popescu Tăriceanu pentru a discuta despre acest subiect. Astăzi, preşedintele PSD Viorica Dăncilă a reafirmat că partidul său va avea candidat propriu la prezidenţiale, lucru care a nemulţumit atât ALDE cât şi Pro România, care lansaseră ideea unui candidat comun.

