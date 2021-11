Fostul principe Nicolae: „Am fost ofertat de PNL şi PSD. Am refuzat”. Ce spune despre intrarea în politică şi relaţia cu Casa Regală

„Sunt deschis la orice variantă în viitor (n.r. - de implicare în politică). În momentul de faţă sunt bine cum sunt, unde sunt, dar cine ştie ce se va întâmpla în viitor, poate va fi momentul, poate nu va fi, dar bunicul meu nu a încurajat acest demers şi ţin la asta. Nimeni din familie nu a fost încurajat (n.r. să facă politică). (...) Discuţia între mine şi rege nu a fost ceva ce a încurajat, dar situaţia în România e complet altfel de cum a fost acum 80-90 de ani şi poate va fi o mişcare bună pentru mine, pentru familie mea, dar şi pentru ţară. Totul trebuie să fie luat în calcul: cum sunt eu, dacă pot să fac acest lucru, dacă aleg să îl fac, dar în momentul de faţă răspunsul este nu, dar nu ştim ce se va întâmpla în viitor”, a afirmat nrpoyul Regelui Mihai, într-un interviu pentru Prima TV.

Întrebat cum va reacţiona dacă un partid va veni să îl roage să intre în politică, Nicolae al României a răspuns: „S-a întâmplat asta, de mai multe ori. PNL, PSD şi a fost un partid care nu cred că a fost înfiinţat până la urmă. Am refuzat. E o uşă deschisă şi toate variantele în viaţă trebuie să rămână aşa”.

Fostul principe Nicolae s-a declarat optimist în privinţa întoarcerii României la monarhie, o temă mai degrabă uitată de mediul politic autohton: „Suntem pe drumul cel bun cred. Mai avem ceva de lucrat la acest capitol. Dar suntem pe drumul cel bun şi dacă poporul şi dacă scena politică vrea acest lucru, se va întâmpla”.

Nu în ultimul rând, acesta a recunoscut faptul că relaţiile cu Casa Regală sunt destul de reci: „Nu, refuză orice fel de comunicare. Sunt deschis la dialog şi întind mâna. De exemplu, acum o să trimit o felicitare de Crăciun, am scris scrisori, am făcut demersuri şi o să fac în continuare până la urmă e familie indiferent ce a făcut sau ce eu am făcut sau ce a făcut oricine, familia trebuie să fie unită şi trebuie să mergem împreună în viitor cu orice proiect indiferent de părerea unora. Trebuie să fim împreună şi aşa trebuie să rămână”.