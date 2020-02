Florin Roman: PSD a refuzat repartizarea în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a unui loc pentru PNL. Dănciloza afectează grav sănătatea PSD

„Astăzi am asistat la un nou abuz din partea Partidului Social Democrat care a refuzat repartizarea în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a unui loc pentru Partidul Naţional Liberal, ceea ce înseamnă o dezechilibrare totală a raportului forţelor politice pe deciziile care se iau în Biroul Permanent. De ce este important acest lucru? Pentru că de la Biroul Permanent se stabileşte, practic, programul comisiilor şi einstrumentul necesar pentru a bloca la nivel de comisii proiectele de legi iniţiate de Partidul Naţional Liberal”, a declarat, luni, Florin Roman.Acesta a explicat că PNL a solicitat, şi la Comitatul liderilor, şi la Biroul Permanent, întrunirea Comisiei juridice, care nu s-a mai întrunit din 17 decembrie.„Acolo sunt două proiecte de lege care ne interesează - alegerea primarilor în două tururi şi Ordonanţa 40 privind alegerea preşedinţilor de consilii judeţene. Am semnalat şi faptul că acea Comisie de cod electoral şi-a încetat mandatul în data de 19 decembrie, nu mai au nici la această motivaţie şi, practic, prin decizia de astăzi şi-au creat majoritatea necesară pentru a bloca orice discuţie în Parlament vizavi de legile electorale pe care ni le dorim modificate”, a mai spus Florin Roman.Deputatul liberal acuză PSD de „dănciloză”.„Am mai constatat că dănciloza afectează grav sănătatea PSD. La mapa de Birou Permanent am avut o solicitare din partea grupului PSD de chemare la Ora Guvernului a ministrului Lucrărilor publice Ionuţ Ştefan. Spun că dănciloza afectează PSD, întrucât adresa respectivă nu reuşea într-o singură frază să facă un acord corect între subiect şi predicat, practic, o rupere al limbii române în două printr-o adresă de trei-patru rânduri”, a mai spus Florin Roman.