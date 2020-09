Firea şi Pandele au intrat în clasă cu fiii lor fără măşti pe faţă. Reacţia primarului PSD

„Sunt locuri in inima despre care nici nu stii ca exista, pana nu apare in viata ta un copil.” Sanatate, reusite, rabdare, incredere, puterea de a trece peste aceasta perioada grea le doresc tuturor elevilor, profesorilor, parintilor si bunicilor la inceput de an scolar!”, a scris Firea pe Facebook, postând mai multe fotografii cu soţul şi cu copiii săi la şcoală, inclusiv în sala de clasă.

Ulterior, după ce imaginea a fost criticată,fotografia a fost ştearsă, rămânând doar cele făcute în faţa şcolii.