Firea se laudă că a „scos oraşul din beznă” după ce Nicuşor Dan a vorbit despre bilanţul zero al actualului edil. „Am redat primăria bucureştenilor”

În replică, primarul general şi-a prezentat pe Facebook propriul bilanţ, începând cu o machetă a spitalului metropolitan promis încă de campania trecută dar nerealizat, subliniind că cea mai mare realizare a sa este că a redat bucureştenilor primăria.

Cea mai mare realizare este că am redat Primăria Capitalei bucureştenilor, am smuls-o încă din primul an de mandat din ghearele celor 4-5 firme căpuşă PNL-PDL care au subjugat bugetul Capitalei timp de 20 de ani, firme abonate la contractele cu Primăria Capitalei, care prestau servicii scumpe, chiar şi de 10 ori mai scumpe şi de proastă calitate. Prin înfiinţarea companiilor municipale am făcut economii mari la buget şi asigurăm proiecte de calitate pentru toţi cetăţenii. Compania Municipală de Consolidări a realizat doar în doi ani cât cei dinaintea noastră în 20 de ani şi anume 200 de clădiri pericol public sunt puse în siguranţă, iar 20 sunt deja consolidate. Compania Străzi Poduri Pasaje realizează lucrarea de infrastructură de la Prelungirea Ghencea şi a reparat în timp record podurile Grant şi Străuleşti. Trustul de Clădiri Metropolitane lucrează intens la pasajul Doamna Ghica, pe care îl finalizăm în această toamnă, şi la un cartier de locuinţe sociale. Compania de Iluminat a scos oraşul din beznă montând stâlpi în cartierele în care doar soarele aducea lumină. Primăria a devenit o instituţie în acre investitorii sunt primiţi cu respect, nu le mai cere nimeni comisioane sau favoruri, ca pe timpul majorităţii PDL-PNL”, a declarat Firea în prezentarea video.

VIDEO Facebook / Gabriela Firea