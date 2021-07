Efectele guvernării: PSD se detaşează în sondaje

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, a publicat un grafic în care este reprezentată fotografia de moment a intenţiei de vot pentru partide, conform unei cercetări realizate de compania de sondare a opiniei publice pe care o conduce. Potrivit graficului prezentat, PSD are o intenţie de vot de 30,2% (faţă de 28,5% în mai), în timp ce principalul partid al guvernării, PNL, este la 26,6% (faţă de 25,9% în luna mai). Pe de altă parte, în continuare USR-PLUS este sub AUR, în condiţiile în care formaţiunea condusă de Dan Barna şi Dacian Cioloş are o intenţie de vot de 13,2%, în creştere cu aproape două procente faţă de luna mai. AUR a fost indicată drept opţiune de vot pentru 14,2% dintre respondenţi, cu un procent mai puţin faţă de luna mai.

Situaţia neobişnuită a Puterii

„În mod normal, în primele 6-12 luni după preluarea guvernării, partidele aflate la putere ar fi trebuit să aibă scoruri semnificativ mai mari decât cele obţinute în alegeri. Situaţia este însă diferită, partidele aflate la putere având o intenţie de vot similară sau chiar sub votul de la alegerile din urmă cu şapte luni. Explicaţiile sunt mai multe: de la climatul de neîncredere determinat de pandemie, până la sincopele activităţii guvernamentale”, a explicat sociologul Remus Ştefureac, într-o postare pe Facebook. De alt-

fel, pe lângă pandemia pe care Coaliţia a încercat să o gestioneze cât mai bine, Puterea a cunoscut mai multe situaţii tensionate, disputele fiind legate de negocierile pentru funcţii, reformele din Justiţie şi din Sănătate, precum şi de faptul că obiectivele privind salarizarea şi legislaţia electorală au fost amânate pentru 2021. La ultimele alegeri parlamentare, PSD a obţinut 28,9%, în timp ce liberalii au avut 25,2%. Locul al treilea era ocupat de USR-PLUS, cu 15,3%, iar AUR avea 9%.

UDMR, care nu a fost măsurată în sondaje, a obţinut 5,8% la ultimele legislative.

Metodologia

Informaţiile sunt extrase din sondajul de opinie „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false”, realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project. Datele au fost culese în perioada 1-15 iunie 2021, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului multistadial stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de

± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.