Dragoş Pîslaru, fost membru USR: „Ieşirea de la guvernare a fost greşită. Am reacţionat poate prea impulsiv”

„Acum de ce zic că a fost o greşeală, nu neapărat indignarea noastră a fost greşită în acel moment, indignarea fost foarte corectă, dar dacă am fi stat şi am fi încercat să gândim un pic că vom ajunge într-un scenariu în care să avem o coaliţie PNL-PSD...(...) Uitându-ne acum în retrospectivă, cred că a fost o greşeală. Cred că am reacţionat poate prea impulsiv în acel moment şi acum, cu siguranţă, cred că una din lecţiile învăţate este să te gândeşti foarte, foarte mult la consecinţele pe care acte care par corecte la momentul respectiv le pot avea”, a mai spus Pîslaru, potrivit News.ro.

Eurodeputatul a mai precizat că responsabilitatea politică nu înseamnă doar să acţionezi rapid, ci şi să înţelegi consecinţele actelor tale. „De asta cred că lecţia este clară, nu ar fi trebuit să ieşim de la guvernare. Ar fi trebuit să rămânem să ne luptăm, pentru ca toţi cei care ne-au dat un mandat de reprezentare să găsească în continuare că suntem acolo şi că reprezentăm în continuare oameni”, a punctat Pîslaru.