Dragnea: Merg la referendum şi educaţia mea ortodoxă, de copil crescut la ţară, înconjurat de familia tradiţională, mă face să spun „Da“ cu toată hotărârea

El a susţinut că acest referendum nu este al PSD, este o iniţiativă a 3,2 milioane de români şi este obligatoriu să se ţină cont de ea, iar social-democraţii nu au "absolut nimic împotriva minorităţilor sexuale", ba, dimpotrivă, sunt toleranţi şi înţelegători. Liderul PSD a anunţat, în acest context, că s-a decis în partid ca după referendum să se discute legea parteneriatului civil. "Parteneriatul civil e normal, dar până la adopţii", a spus el.

Liviu Dragnea a susţinut că PSD face o campanie de informare corectă a populaţiei legat de referendumul de modificare a Constituţiei, pentru ca oamenii să înţeleagă ce înseamnă "Da" şi ce înseamnă "Nu" - variantele de răspuns de pe buletinele de vot.

"Au fost discuţii că întrebarea e neclară şi unii au încercat să manipuleze că se încearcă să se bage şi alte modificări în Constituţie. Nu, legea este clară, nu poate fi făcută altfel. Şi în 2003 întrebarea a fost aceeaşi. Legea de modificare a Constituţiei conţine o prevedere foarte clară. Cetăţenii trebuie să spună dacă sunt de acord sau nu ca familia să se baze pe căsătoria între un bărbat şi o femeie. Sunt unii care spun că această prevedere apare şi în Codul civil. Codul civil poate fi modificat oricaâd în Parlament, Constituţia poate fi modificată doar de către popor", a declarat Liviu Dragnea..

El a afirmat că va merge la referendum şi va vota "Da", cu toată hotărârea, pentru că a fost un copil crescut la ţară.

"Merg la referendum şi educaţia mea ortodoxă, de copil crescut la sat, la ţară, înconjurat de familia tradiţională, mă face să spun Da cu toată hotărârea (...), aşa văd eu lucrurile", a afirmat liderul PSD.

Dragnea a spus că acest referendum nu este al PSD, este o iniţiativă a 3,2 milioane de români şi este obligatoriu să se ţină cont de ea.

De asemenea, Dragnea a susţinut că PSD nu are absolut nimic împotriva minorităţilor sexuale: "Ba, dimpotrivă, suntem toleranţi şi înţelegem. Se pune şi problema adopţiilor de copii. Totuşi, cred că un copil, dacă este adoptat, trebuie să fie adoptat de o femeie şi un bărbat. Modificarea Constituţiei nu aduce niciun dezavantaj pentru familiile monoparentale. (...) Aşa am fost crescut, mi-e imposibil să-mi schimb opinia".

Liderul PSD a mai spus că premierul Viorica Dăncilă şi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, au fost întrebaţi, în vizita la Bruxelles, despre referendum: "Am vorbit cu domnul Tăriceanu despre ce a făcut la Bruxelles, ce a făcut doamna Dăncilă şi vreau să spun că au fost întrebaţi despre referendum. Şi eu am primit solicitări de la oficialii europeni (să nu se susţină), dar le-am spus că iniţiativa a 3,2 milioane de români nu pote fi trecută sub tăcere şi le-am spus şi care e convingerea mea. Nu sunt âmpotriva nimănui, cred că este un referendum pozitiv care urmăreşte să dea răspuns la o întrebare importantă. Este vorba de temerea multora că în România vor apărea evoluţii ca în alte ţări, de exemlppu legalizarea căsătoriei între un om şi un animal. Eu nu spun că de-asta facem referendum, dar sunt foarte mulţi speriaţi".

Liderul PSD a mai spus că le-a cerut colegilor parlamentari să înceapă discuţiile cu asociaţiile care se opun redefinirii familiei, pentru legea parteneriatului civil, el susţinând că parteneriatul civil este normal, dar până la adopţii.

"S-au întâlnit, au discutat. Parteneriatul civil e normal, dar până la adopţii. Vom discuta după referendum. Referendumul nu este împotriva cuiva, ci doar pentru a da un răspuns la o întrebare firească", a adăugat liderul PSD.

Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie va avea loc în 6 şi 7 octombrie. Întrebarea adresată alegătorilor la referendum va fi "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?", iar la aceasta alegătorii trebuie să răspundă cu "Da" sau "Nu".

Plenul Senatului, în calitate de for decizional, a adoptat în 11 septembrie proiectul legislativ care îşi propune revizuirea articolului 48 din Constituţie, în sensul că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat şi o femeie, şi nu între soţi, aşa cum este în prezent. “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”, se arată în propunerea de modificare a art. 48 alin. (1) din Constituţia României.